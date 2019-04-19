بالصور| 12 فنانة حرمن من نعمة الأمومة.. إحداهن اجهضت نفسها مرتين متتاليتين خوفًا على مستقبلها الفني

سنة الله في الحياة أن يتزوج الرجل من المرأة؛ حتي تستقر الحياة وتتواصل مسيرة الخليقة فيها، ولا سيما أن نعمة الأطفال يرزقها الله لمن يشاء من عباده ويمنعها عن ما يشاء، وتتمني كل أنثي بعدما تتزوج أن ترزق بمولود وتسمع كلمة “ماما” وتطرب أسماعها، ولكن هناك إستثناءات بين النجمات داخل الوسط الفني اللاتي فضلن بعضهن أن يستمرن بدون “خلفة” ظناً منهن أن ذلك الأمر سيعيق من حركة مسيرتهم الفنية، ومنهن من تزوجت ولكن لم ترزق بأطفال، ومنهن من أجهضت نفسها، وفي هذا التقرير سوف نعرض عليكم هؤلاء الفنانات.

1- أم كلثوم

جرت بها الشهرة الواسعة التي حصلت عليها جراء مشوارها الفني الطويل لسنوات عديدة دون وكأنها “سرقتها” حتي وصلت إلي سن الخمسين وأنذاك تزوجت ولكن فرصة الإنجاب كانت ضعيفة ولم تسمع طوال حياتها كلمة “ماما”.

2- شادية

علي الرغم من كونها الراحلة “شادية” قد تزوجت أكثر من مرة إلا أنها لم ترزق بنعمة الأطفال، ويذكر أنها قد تعرضت ذات مرة إلي الإجهاض، وخلال زواجها من الفنان صلاح ذو الفقار إصيب بحالة من الإكتئاب، وأشارت علي أن أبناء شقيقتها هم تماماً بمثابة أبنائها.

3- سعاد حسني

أعطت الفن أكثر مما ينبغي أن يعطي، وكانت النتيجة أن سنوات العمر مرت عليها سريعاً دون أن تذق طعم “الأمومة” علي الرغم من تعدد زيجاتها.

4- ليلي فوزي

تزوجت ثلاثة مرات ولكن الله لم يرد لحكمته أن يرزقها بالأطفال.

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