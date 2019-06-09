بالفيديو : برومو ولاد رزق 2 ” عودة اسود الارض ” فيلم عيد الاضحى 2019

بدأت الدعاية الاعلانية لفيلم أولاد رزق الجزء الثاني ( عودة اسود الارض ) تمهيداً لعرضه في موسم عيد الاضحى المبارك 2019 , فبعد تحقيق النجاح الكبير للجزء الاول من الفيلم قرر ابطاله ومنتجوه عمل جزء جديد استغلالاً للنجاح .

نشر عمر يوسف احد ابطال الفيلم برومو ترويجي للفيلم على حسابه الشخصي على الانستجرام

وكان ابرز النجوم الذي علقوا الفيديو الذي نشره عمر يوسف كلاً من : كنده علوش – حسن الرداد – ظافر عابدين – سامو زين .

اما عن النجوم الين ظهروا فى الاعلان من ابطال الفيلم كان كلاً من الفنان أحمد عز وكريم قاسم وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود، إضافة إلى الفنان خالد الصاوي وباسم سمرة.

الجزء الثاني من فيلم أولاد رزق من إنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان، ويشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

الجدير بالذكر ان الجزء الاول من العمل تم عرضه في 2015 وحقق ايرادات ونجاح كبير كان ملموسماً في دور العرض السينمائي .

أحمد عز بطل الفيلم بعرض له حالياً فيلم الممر ويحقق نجاحاً كبير في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الفطر , والذي مع استمرار نجاحه قد يستمر عرض الفيلم طوال موسم الصيف في العديد من السينمات , مما قد يعني انه من الممكن لن ينافس عز نفسه بقيلميه الممر و ( أولاد رزق 2 – عودة اسود الارض )