بالفيديو| رسالة ابنة أحمد زاهر لعائلة رضوان البرنس

صرحت ابنة الفنان أحمد زاهر “ليلى زاهر” في برنامج one take عن سعادتها العارمة بالدور الرائع الذي قام والدها بتجسيده في مسلسل البرنس، وردود أفعال الجمهور على هذا الآداء، مضيفة أنها صادفت العديد من الأشخاص ممن اشتكوا لها من أفعال والدها في المسلسل، موضحة أن الدور الذي قام والدها بتجسيده قوى جدًا، وشخصيته مرعبة في المسلسل، فحتى نظرته في المسلسل كفاية.

رسالة ابنة أحمد زاهر

ذكرت ابنه أحمد زاهر، أنها هي وعائلتها قد عانت خلال فترة التصوير من تقمص والدها لشخصية فتحي في الواقع، وأنها قد طلبت منه التوقف عن ذلك حتى انتهت فترة التصوير، كما أن تقمصه للشخصية في المنزل قد سبب لها إزعاج كبير، كما احتاج فترة من الوقت للتخلص من تأثير الشخصية عليه قبل أن يعود لشخصيته الطبيعية من جديد.

كما تحدثت ليلى زاهر عن النجاح الذي تمكن والدها من تحقيقه، بعد آدائه لشخصية فتحي في مسلسل البرنس، حيث أتقن الدور لدرجة أن الكثير من الأشخاص يقومون بتوجيه العتاب لها عما يفعله والدها في المسلسل، كما أنها ترى أن شخصي رضوان البرنس تحمل الكثير من الشر، فتوجه رساله لعائلة رضوان قائلة “حرام عليكوا اتقوا الله”.

مسلسل البرنس

مسلسل البرنس أحد المسلسلات المصرية التي يتم عرضها في رمضان 2020، المسلسل بطولة محمد رمضان وأحمد زاهر ونور ونجلاء بدر وإدوارد وروجينا وصفاء الطوخي ومحمد علاء وسلوى عثمان ورحاب الجمل ومحمد مهران ودنيا عبدالعزيز وعبدالعزيز مخيون ومحمد جمعة وبدرية طلبة وريم سامي وأحمد داش والقصة من تأليف وإخراج محمد سامي.

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