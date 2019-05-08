بالفيديو… رضا عبد العال يكشف حقيقة فبركة برنامج رامز في الشلال

في اليوم الثاني حل المحلل الرياضي المصري رضا عبد العال ضيفا في برنامج رامز في الشلال والذي تم عرض الحلقة مساء امس الثلاثاء وقد كشف رضا عن حقيقة فبركة برنامج “رامز في الشلال” ، وقد أثيرت حول رامز جلال العديد من الشائعات التي تؤكد فبركة برامج المقالب الذي يقوم بتقديمها

وقد قام راضا على صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحمل اسمه قبل عرض البرنامج بنشر منشورا يتضمن انه سيكون موجودا في برنامج المقالب الرمضاني “رامز في الشلال” وأشار رضا أن البرنامج مفبرك