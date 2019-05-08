بالفيديو… رضا عبد العال يكشف حقيقة فبركة برنامج رامز في الشلال

في اليوم الثاني حل المحلل الرياضي المصري رضا عبد العال ضيفا في برنامج رامز في الشلال والذي تم عرض الحلقة مساء امس الثلاثاء وقد كشف رضا عن حقيقة فبركة برنامج “رامز في الشلال” ، وقد أثيرت حول رامز جلال العديد من الشائعات التي تؤكد فبركة برامج المقالب الذي يقوم بتقديمها
وقد قام راضا على صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحمل اسمه قبل عرض البرنامج بنشر منشورا يتضمن انه سيكون موجودا في برنامج المقالب الرمضاني “رامز في الشلال” وأشار رضا أن البرنامج مفبرك
وقد قامت الصفحة الرسمية لرضا عبد العال والتي تحمل اسمه على موقع التواصل الاجتماعي صورة لرضا من حلقة “رامز في الشلال” وقد علقت تحت الصورة قائلة “انتظروني في برنامج رامز في الشلال ، واعملوا نفسكم مصدقين”.
وقد انتشر خبر الفبركة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وقد سخر عدد كبير من البرنامج وقرر عبد العال الرد على هذا المنشور ، حيث رضا بنشر فيديو على حسابه الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وقد اكد من خلال الفيديو انه لم يكن يعلم نهائيا بمقلب رامز والذي اعده من خلال برنامج “رامز في الشلال” ، واقسم رضا على هذا الكلام وأوضح أن هذه الصفحة التي تتحدث باسمه صفحة مفبركة وليس له أي علاقة بها وسبق أن سببت له الكثير من المشاكل .
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