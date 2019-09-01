بالفيديو زكي فطين عبد الوهاب : اكتشفت أني مريض سرطان بالرئة عن طريق الصدفة

قال الفنان زكي فطين عبد الوهاب أثناء تواجده في حلقة امس من برنامج كل يوم الذي يقدمه الإعلامي وائل الابراشي، انه اكتشف بالصدفة وبدون مقدمات بانه مريض بسرطان الرئة، حيث انه كان ذاهبا لعمل فحصوات عادية فاكتشف الأطباء بوجود مرض السرطان في جانبي الرئة.

وأضاف ذكي فطين عبد الوهاب انه اكتشف مرضه من حوالي خمس شهور بالصدفة، عندما كان يجري بعض التحاليل والفحوصات فاكتشف الأطباء وجود الورم بجانبين الرئة وكان التساؤل هل هو مرض ورم خبيث أم حميد، إلى أن ثبتت الروية وتأكد الدكاترة أن مرض الرئة سرطان أو ورم خبيث.

واكمل الفنان زكي فطين عبد الوهاب انه تعامل مع المرض بكل صبر وحكمة والرضاء بقضاء الله، وتعلمت ذلك من والدي فطين عبد الوهاب الذي كان يعاني من مرض القلب وكان صابر وراضي بقضاء الله، فوصل الأمر بوالدي انه طلب من أمي أن تمنعني من رؤيته حتى لا أتأثر بمرضه ولا يضعف بي.

واكد زكي فطين عبد الوهاب انه مومن دائما بقضاء الله، وانه دائما في المحن الصعبة يتعامل مع المصائب بثبات مثلما كان يتعامل والده.

الجدير بالذكر أن زكي فطين عبد الوهاب هو ابن الفنانة ليلي مراد وابن الفنان المخرج فطين عبد الوهاب، وتزوج من الفنانة سعاد حسني، وهو ممثل مصري له الكثير من الأعمال الفنية المصرية ومنها مسلسل دافنشي وغيرها من المسلسلات والأعمال الفنية.