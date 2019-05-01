بالفيديو : عمرو سعد يغني تتر مسلسل بركة ( سيبها على الله )

نشر الفنان عمرو سعد مقطع فيديو على الانستجرام وهو يقوم بأداء أغنية ” سيبها على الله ” وهى تتر مسلسله الجديد ” بركة ” الذي يعرض على شاشات الفضائيات العربية خلال شهر رمضان 1440 هـ / 2019 م , وتعتبر تلك هي المرة الأولى التى يقوم فيها بغناء التتر لأحد مسلسلاته .

بالرغم من قصر المقطع لكن من الواضح ان كلمات الاغنية جميلة حيث تقول كلمات المقطع المعروض في الانستجرام “كل سعي في أخره فَلاح اسعي كلنا علي باب الله، سيبها علي الله مش عملت أنت اللي عليك اللي خلقك أمته نسييك، بركة اللي شاكر فضل الله”.

يشارك عمرو سعد في المسلسل الفنانين كمال أبو رية – هالة صدقي – هنادي مهنى – رنا رئيس – عبد الرحمن أبو زهرة – رياض الخولي – جوليا شواشي – محمد أبو داوود – أحمد حلاوة – عمر زهران – إسلام جمال – مصطفى درويش – إنعام سالوسة – أحمد جمال سعيد – صلاح عبد الله .

المسلسل من تأليف محمد الشواف والإخراج محمود كريم , وهو من انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.

تدور أحداث المسلسل حول (بركة) وهو شخص يأتي من الصعيد مع والدته، ويعيشا في القاهرة لكن مع مرور الوقت يبدأ في جمع المال ومن هنا يتورط في مشاكل كثيرة بسبب عدد من أصحاب النفوذ، ولا يسانده في هذه المشاكل إلا والدته وبنت الجيران التي تحبه.

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