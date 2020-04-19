بالمواعيد خريطة برامج الراديو 9090

نعرض لكم تفاصيل خريطة رمضان 1441 هـ / 2020 م على موجات الراديو 9090 إف ام حيث مجموعة من البرامج المتنوعة بين دينية وترفيهية وإخبارية ومسلسلات اعدت خصيصاً للشهر الكريم.

مسلسل الكود المرصود

محمد نشأت وياسمين دياب

يعرض يومياً في الساعة 15.00 ( الثالثة عصراً )

عمارة الحاج رمضان – الموسم الخامس

أحمد يونس

يعرض يومياً في الساعة 17.40 ( الخامسة واربعون دقيقة مساءاً )

صباحك ومطرحك

فادي إبراهيم وسالي سعيد

يعرض يومياً في الساعة 9.00 التاسعة صباحاً

الدقيقة الأولى

الفقرة الاخبارية في أول دقيقة من كل ساعة على مدار اليوم

كلم ربنا

أحمد الخطيب

يعرض يومياً الساعة 18.00 السادسة مساءاً

ستوديو 9090

كل مذيعين الراديو 9090

يعرض يومياً الساعة 22.00 ( العاشرة مساءاُ )

مكسرات لميس

مع لميس جابر

يعرض يومياً الساعة 1.00 صباحاً ( الواحدة بعد منتصف الليل )

باب رزق

يسرى الفخراني

يعرض يومياً قبل الإفطار الساعة 17.20 ( الخامسة وعشرون دقيقة مساءاُ )

بالعصبية الفصحى

مع رامي الحلواني

يعرض يومياً الساعة 18.10 السادسة وعشر دقائق قبل الإفطار

حدوتة فقهية

مع الشيخ خالد الجندي

يعرض يومياً الساعة 14.00 ( الثانية ظهراً )

فطار عالقد

مع الشيف حسن حسونة

يعرض يومياً الساعة 12.00 الثانية عشر ظهراً

الاسطورة

مع محمد علي خير

يعرض يومياً الساعة 17.00 ( الخامسة مساءاً )

صحة وصيام

مع فاطمة مصطفى و د. محمد رفعت

يعرض يومياً الساعة 13.45 الواحدة وخمسة واربعون دقيقة ظهراً

برنامج نحاول

مع رجاء الجداوي

يعرض يومياً 16.45 االرابعة وخمسة واربعون دقيقة مساءاً

مسلسل كنز مأمون المأذون

مع النجم محمد هنيدي

يعرض يومياً الساعة 4.00 الرابعة عصراً

برنامج اللهم أعنا

مع مفتى الجمهورية دكتور شوقي علام

يعرض يومياً الساعة 18.20 السادسة وعشرون دقيقة مساءاً

برنامج حواديت الملاعب

مع إبراهيم فايق

يعرض يومياً الساعة 15.45 الثالثة وخمسة واربعون دقيقة مساءاً

حلى ودنك – الموسم السابع

ستنوا اقوى المبتهلين والمنشدين مع عبد الفتاح مصطفى

يعرض يومياً الساعة 21.00 التاسعة مساءاً