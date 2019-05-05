مسلسلين فقط، تعرف على القائمة النهائية لبرامج ومسلسلات قناة القاهرة والناس فى رمضان

بمسلسلين فقط، أنهت قناة القاهرة والناس قائمة برامج ومسلسلات قناة القاهرة والناس فى رمضان 2019 وهو غير معهود عن القناة والتى تمتاز بعدد كبير من المسلسلات التلفزيونية والبرامج المميزة في اكتفت هذا العام بعرض مسلسلين وهم “الزوجة 18” ومسلسل حدوتة مرة للنجمة غادة عبدالرازق بالإضافة باقة منتقاة من أفضل البرامج الرمضانية لهذا العام 2019

مسلسلات رمضان 2019 على قناة القاهرة والناس

ستخوض القناة المضمار الرمضانى هذا العام بمسلسلين فقط وهى:-

مسلسل الزوجة 18 على قناة القاهرة والناس

أول مسلسلات رمضان على قناة القاهرة والناس هو مسلسل “الزوجة 18” بطولة النجم “حسن الرداد”.

مسلسل “حكاية مرة” للنجمة غادة عبدالرازق

سيعرض أيضا على القناة مسلسل “حدوتة مرة” للنجمة “غادة عبدالرازق”.

برامج قناة القاهرة والناس فى رمضان 2019

اعلنت القناة عن مجموعة كبيرة من البرامج أبرزها:-

برنامج شيخ الحارة مع “بسمة وهبة” والتى تستضيف باقة من اشهر النجوم فى حوار صريح وجريء جدا مثل احمد ادم ودينا. النجم أحمد آدم كما لم تشاهدوده من قبل في شيخ الحارة مع بسمة وهبه 2 رمضان على القاهرة والناس #رمضان٢٠١٩ #القاهرة_والناس النجم أحمد آدم كما لم تشاهدوه من قبل في شيخ الحارة مع بسمة وهبه 2 رمضان على القاهرة والناس#رمضان٢٠١٩#القاهرة_والناس Gepostet von ‎القاهرة والناس‎ am Sonntag, 5. Mai 2019

برنامج “العباقرة عائلات” وهو النسخة الرمضانية من البرنامج الشهير “العباقرة” ولكن هذة المرة يستضيف عائلات وليس طلبة فقط.

برنامج “عايشة شو ويستضيف نجوم الفن والطرب فى الوطن العربى”.

برنامج “الدكتور والناس الحلوة” وهو ايضا النسخة الرمضانية من برنامج “الدكتور” دكتور “ايمن رشوان”.

برنامج “هشام وعمر”.

برنامج “عشر سنين”.

وسيتم تحديث الموضوع بموعد عرض المسلسلات والبرامج حال توافرها.

تردد قناة القاهرة والناس 1 والقاهرة والناس 2 على النايل سات