بعد جدل وتكهنات الإعلان رسميًّا عن اسم برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2019

اعتاد الفنان المصري رامز جلال أن يقدم برنامج المقالب خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، وقد ثار جدل كبير وتكهنات عديدة حول اسم برنامج رامز جلال الجديد المرتقب المقرر بثه على قناة mbc مصر في رمضان العام الحالي 2019، خلال الأيام الأخيرة، غير أنه وحسمًا للجدل وإنهاءًا للتكهنات التي كانت تتداول أنه سيكون اسم البرنامج “رامز خارج نطاق الخدمة”، تم الإعلان رسميًا عن الاسم النهائي للبرنامج، حيث نشر الكاتب عبد الله غلوش أول ملصق دعائي يحمل الاسم الحقيقي لبرنامج المقالب الجديد.

اسم برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2019

يحمل برنامج رامز جلال للمقالب المرتقب في رمضان 2019 اسم ” رامز جلال في الشلال “، وكانت شركة إم بي سي طرحت الدعاية الترويجية للبرنامج الجديد في شوارع وميادين مصر، كاشفة عن ملامح الوجه الجديد النهائي لبرنامج رامز جلال، وهو ما تم تداوله بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي بنفس الاسم “رامز في الشلال ” .

ووفقا لبوستر الدعاية الترويجية للبرنامج يظهر الفنان رامز جلال وهو يمسك بفانوس رمضان وإلى جانبه غوريلا وفيل وشلال، وتم تصوير البرنامج باكمله في دولة إندونيسيا.

جدير بالذكر أن رامز جلال اعتاد متابعيه وجمهوره على مشاهدة برنامجه للمقالب كل عام بطريقة وفكرة جديدة ومختلفة، بعمل مقالب بعدد من النجوم والمشاهير، ويحظى برنامج رامظ جلال كل عام على أعلى نسبة مشاهدة ويحتل المرتبة الاولى بين بقية البرامج الأخرى ذات نفس الطابع.

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