احداث برنامج رامز في الشلال الحلقة الأولى مع فيفي عبده

استضاف رامز جلال في أولى حلقات برنامج رامز في الشلال الفنانة الكبيرة فيفي عبده ليثير ضجة كبيرة لحلقات برنامج رامز في الشلال واستغلال الفنانة فيفي عبده في الحصول على أكبر عدد من المشاهدات في أول حلقة لجذب انتباه المتابعين لأحداث برنامج رامز في الشلال والعمل على التشويق الكبير للحلقات القادمة بعد أن كشف رامز جلال عن فكرة البرنامج في الحلقة الأولى والتي كانت رائعة جدا وبها الكثير من الأحداث المشوقة والمضحكة جدا.

برنامج رامز في الشلال الحلقة الأولى

كما ذكرنا أن ضيفة الحلقة هي الفنانة فيفي التي تم استدعائها لعمل إعلان عن منتج العصير الفريش وتم استقبالها بشكل جميل من الشركة المنتجة للمشروب وحفظت الفنانة فيفي عبده كلمات الإعلان المثيرة للضحك ومن شروط تصوير الإعلان أن تتصور أمام الفيل وفعلت ذلك فيفي عبده قبل أن تنزل إلى المركب لتكمل الإعلان “عصير التش فريش” وسط ضحك رامز ووصف فيفي عبده بأبشع الكلمات والسخرية الكبيرة منها وعلى حديثها باللغة الإنجليزية بطريقتها المعروفة وبعد ذلك تنجرف فيفي عبده إلى الشلال لتصارع كثيرا وسط الخوف والفزع إلى ان تصل إلى الجزيرة لتجد الغوريلا في انتظارها في أكثر موقف مرعب يتعرض له أي شخص وتظل تصرخ بكل قوة وكل خوف وبشكل هستيري كبير جدا إلى أن كشف لها رامز جلال وجهه لتقوم بسبه وضربة بكل قوة فلن تتحمل فيفي عبده المقلب وتسب وتشتم رامز وفريق اعداد البرنامج بأسوأ الألفاظ.

القنوات الناقلة لبرنامج رامز في الشلال

يتم نقل برنامج رامز في الشلال على قنواتmbc – mbc 1 مصر وأول عرض للبرنامج وقت الإفطار في تمام الساعة 6:45م بتوقيت مصر.