برنامج ” رامز مجنون رسمي ” مواعيد العرض والإعادة على قنوات mbc

بالرغم من تواجده كل عام بمقلب جديد يواصل الفنان رامز جلال النجاح الساحق بسلسلة برامج المقالب التي يقدمها على شاشة الفضائيات في السباق الرمضاني، واختار هذا العام اسم ” رامز مجنون رسمي ” عنواناً لبرنامجه هذا العام الذي يقدمه في شهر رمضان 2020 م / 1441 هـ.

موعد عرض برنامج رامز مجنون رسمي – رمضان 2019

مواعيد برنامج رامز بتوقيت مصر (+2 بتوقيت جرينتش )

موعد برنامج رامز مجنون رسمي على قناة mbc مصر

العرض الأول: 6.30 مساءاً

الإعادة الاولي: 2.00 بعد منتصف الليل

الإعادة الثانية : 9.00 صباحاً

موعد برنامج رامز مجنون رسمي على قناة mbc1

العرض: 6.30 مساءاً

الإعادة الأولى: 1.30 ظهراً

الإعادة الثانية: 13.30 (الواحدة والنصف ظهراً )

موعد برنامج رامز مجنون رسمي على قناة mbc العراق

العرض: 6.30 مساءاً

موعد برنامج رامز مجنون رسمي على قناة mbc5

العرض: 6.30 مساءاً

الإعادة الأولى:

الإعادة الثانية:

معلومات عن برنامج رامز مجنون رسمي

يعتمد البرنامج على دعوة الضيوف ﻹجراء برنامج حواري مع الفنانة أروى، وتدعو الضيف لكرسي الاعتراف وسؤال مجموعة من اﻷسئلة من ضمنها فقرة عن رأيه في رامز جلال الذي يخرج ويفاجئ الضيف.