برومو “رامز في الشلال” يظهر ضحايا المقالب ويحقق ملايين المشاهدات في الساعة الأولى

ينتظر الملايين من متابعي برامج مقالب “رامز جلال” الموسم الجديد ليتعرفوا على طبيعة المقلب الجديد والفكرة الجديدة للمقالب التي تعودنا عليها من رامز جلال في رمضان ، ويحضر رامز جلال المقالب منذ فترة طويلة ليقدم للمشاهدين 30 حلقة طوال شهر رمضان ومقالب في المشاهير من الممثلين ولاعبي كرة القدم في مصر والوطن العربي واستطاع رامز جلال من خلال البرومو الذي تم نشره لبرنامج “رامز في الشلال” أن يجذب انتباه المتابعين لمعرفة طبيعة المقلب لرمضان 2019.

رامز في الشلال

بعد نشر برومو رامز في الشلال بساعة واحدة علي القناة الرسمية mbc مصر التي لها حق البث الوحيد للبرنامج علي شاشات التليفزيون في رمضان 2019 حصدت الملايين من المشاهدات وذلك بسبب رغبة المتابعين لرامز جلال في معرفة طبيعة المقلب لهذا العام ، ونجح رامز جلال في ذلك البرومو بجذب انتباه المتابعين للبرنامج.

ضحايا رامز جلال في “رامز في الشلال “

ظهر من خلال البرومو لبرنامج رامز في الشلال بعض المشاهير الذين تعرضوا للمقلب وسيتم عرض حلقاتهم كل واحد منه في حلقة على مدار شهر رمضان 2019 ، ظهر في البرومو كل من : فرجاني ساسي ،فيفي عبده، أحمد فتحي، أحمد رزق، شهيرة، سلوى خطاب، شيماء سيف، لاعب النادي الأهلي حسين الشحات.

مقالب رامز جلال في الأعوام السابقة

برامج “رامز قلب الأسد”، و”رامز تعلب الصحراء”، و”رامز عنخ آمون”، و”رامز قرش البحر”، و”رامز واكل الجو”، و”رامز بيلعب بالنار”، و”رامز تحت الأرض”، و”رامز تحت الصفر“.

كل هذه البرامج نالت الملايين من المشاهدات وكل فكرة حلقة قائمة على حدث معين يشغل الرأي العام حتى لا يشك الفنانين في الحلقات ولكن هذا العام ربما يكون الوضع مختلف حيث أن المقلب صعب وبه مشاهدة مرعبة وصدمات كبيرة جدا ظهرت في البرومو.

الترويج عبر انستجرام لحلقات رامز في الشلال

ويبدو أن رامز سيكتسح الشاشة هذا الموسم كما يحدث في كل عام من حيث نسبة المشاهدات لبرنامج المقالب في رمضان 2019.