بعد احتفال محرك البحث جوجل بميلادها.. اعرف من هي الفنانة مديحة كامل

يحتفل اليوم السبت 3 أغسطس 2019 محرك البحث جوجل بميلاد الفنانة الراحلة مديحة كامل أحد أبرز النجوم في الوسط الفني، ولدت الفنانة مديحة كامل بالإسكندرية تحديداً في 3 أغسطس 1948 ثم انتقلت للعيش بالقاهرة وهي في الرابعة عشر من عمرها، وقبل التحاقها بالكلية بعام بدأت مشوارها في الوسط الفني، يُذكر أنها التحقت بكلية الأداب جامعة عين شمس وهي في السابعة عشر من عمرها، وبدأت مشوارها الفني بأدوار قصيرة كما عملت أيضاً بعروض الأزياء.

من هي مديحة كامل؟

مديحة كامل أحد النجوم البارزة في الوسط الفني القديم ولها عدد كبير من الأفلام التي شاركت بها وكذلك لها عدد كبير من المسلسلات بالإضافة للمسرحيات، جدير بالذكر أن من أحد أبرز أعمالها الفنية الاختيار وأغنية على الممر، حب وكبرياء، زمان يا حب، والصعود إلى الهاوية، ولم تقتصر الفنانة مديحة كامل على تمثيل أفلامها في مصر فقط بل امتدت إلى لبنان أيضاً، يُذكر أيضاً أن بدايتها في الوسط الفني كانت من خلال دورها في فيلم 30 يوم في السجن.



وتزوجت الفنانة مديحة كامل ثلاث مرات، الأولي كانت من رجل الأعمال المشهور محمود الريس وأنجب منها ابنتهما الوحيدة ميرهان، ثم تزوجت مرة أخري من المخرج السينمائي المشهور شريف حمودة، وعن ثالث زواج لها فقد كان من محامي.

اعتزال مديحة كامل الفن

أثناء تصويرها فيلم بوابة أبليس اعتزلت الفنانة تماماً الفن وقررت أن تتحجب، على الرغم من أنها لم تقم بإكمال أدوارها في الفيلم وتم تكملة الأدوار الباقية بواسطة دوبليرة خاصةً وأنها رفضت تماماً العودة إلى الفن مرة أخري.

سبب وفاة الفنانة مديحة كامل

وقد توفت الفنانة مديحة كامل عن عمر يناهز 48 عام وتحديداً في عام 1997 عقب مضاعفات من مرض القلب، يُذكر أنها قد تعرضت لجلطة قبل وفاتها بنحو 22 عام وتحديداً أثناء تصوريها مسلسل الأفعي، وظلت في مستشفي مصطفي محمود قرابة 10 أشهر، بعد أن تراكمت المياة على الرئة بشكل كبير.