بعد تحوله جنسياً.. ابن الفنان هشام سليم يُوجه رسالة لوالده

ظهر نور هشام سليم، أبن الفنان هشام سليم للمرة الأولى في وسائل الإعلام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال مقطع فيديو يوجه فيه رسالة لوالده بعد الجدل المثار في مواقع التواصل المختلفة خلال الفترة الماضية حول ما فعله أبن هشام سليم وكيف وافق والده على ذلك.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث انقلبت رأسا على عقب بالبحث عن هشام سليم وأبنه بعدما صرح الفنان هشام سليم في أحد حواراته التلفزيونية أن ابنه متحول جنسيا حيث كان فتاة وتدعى نورا ومن ثم تحول لولد ويسمى نور، وسط انقلاب كبير على “السوشيال ميديا” حول تصريحات هشام سليم بين مؤيد ويدعمه فيما فعله، وبين معارض وينتقد ما أقدم عليه الفنان.

أول تعليق من نجل هشام سليم على تصريحات والده

وظهر الفنان هشام سليم وأبنه خلال أحد مقاطع الفيديو التي عرضها أحد البرامج التلفزيونية يقدمون رسائل لبعضهما البعض بعدما اصبحوا هم حديث السوشيال ميديا بأكمله في الوقت الحالي، ونقدم لكم من خلال موقعنا “كلمة دوت أورج” رسائل هشام سليم وابنه لبعضما البعض من خلال هذا المقال وإليكم الرسالة: