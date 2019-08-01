بعد تسريبها.. كلمات أغنية عمرو دياب “أنا غير”

تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي الأغنية الجديدة للفنان عمرو دياب والتي تحمل اسم “أنا غير” من ألبومه الجديد، وذلك قبل طرحها رسميًا بالأسواق، مما يعنى بذلك أن الأغنيه تم تسريبها بشكل غير رسمي قبل تحميلها على القناة الرسمية للهضبة بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، حيث طرح النجم عمرو دياب قبل أيام برومو أغنية “أنا غير”، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور “إنستجرام”، تمهيدا لطرحها بالأسواق، كنوع من الدعاية لألبومه الجديد لعام 2019.

كلمات أغنية عمرو دياب “أنا غير”

«أنا غير قولتلك انا غير كل اللى عدى وفات.

روحي لمستي انا غير.

هتحس بفرق كبير أيوا في كل الحاجات.

وشوية شوية حبيبي اتطمن ليا.

حبيبي وتعشق لياليا حبيبي.

والليلة يالا تعالى يالا.

انا غيرهم والله هنعيش كام مرة.

حبيبي ااااااه حبيبي يالا تعالى يالا.

انا غيرهم والله هنعيش كام مرة اااااه.

أنا غير مفيش كلام.

أنا غير وبقولها بالإثبات.

تيجي تتحدى حب جديد.

مفيش خلاص تفكير انا خارج الحسابات».

اغنية «أنا غير» من كلمات أحمد مرزوق، ولحن محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي.

جدير بالذكر أن الفنان عمرو دياب طرح منذ أيام أغنية ألبومه الجديد “بحبه”، وتعد هي الأغنية الأولى من الألبوم الذي يحمل شعار “الصيف مابيبدأش من غير عمرو دياب”، وأغنيه “بحبه” من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي.