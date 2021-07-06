بعد تصدرها التريند..من هي رشا الزين زوجة المطرب محمد المجذوب

تصدرت زوجة الفنان السوري، محمد المجذوب، اللبنانية رشا الزين، قائمة الأكثر بحًثا علي مواقع التواصل الإجتماعي، في اليومين الماضين،وذلك بعد تداول صور عقد قرانهما الذي أقيم في ألمانيا، بعد قصة حب استمرت 9 سنوات، وهو ما دفع الكثيرين للبحث عن زوجة المطرب السوري، الذي أثارت ضجة واسعة بجمالها المميز وشخصيتها الغامضة، وهو ما نتعرف عليه في السطور التالية.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، عدة صور ومقاطع فيديو لعقد قران المطرب السوري، محمد المجذوب، الخميس الماضي، علي حب طفولته اللبنانية، رشا الزين، المسلمة التي تحمل الجنسية الألمانية.

من هي رشا الزين؟

وولدت رشا الزين، البالغة من العمر 27 عامًا، في لبنان، لأب وأم لبنانية لكنها تحمل الجنسية الألمانية، وقد تعرفت علي المطرب السوري في عام 2002 وتوجت قصة حبهما في العام الحالي، حيث أقيم حفل الزفاف في ألمانيا، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين، ليصبح خلال ساعات قليلة حديث السوشيال ميديا.

وتتمتع “الزين” بجمال لبناني راقي، حيث أطلت في حفل زفافها بفستان بسيط وهادي، يشبه إطلالة الأميرات، بطرحة طويلة، واكسسوارات ماسية علي الرقبة، بينما تركت شعرها حر بدون قصة أو تصميم معين، وهو ما لفت الأنظار إليها وإلى جمال إطلالتها.

محمد المجذوب

واشتهر السوري، محمد المجذوب، البالغ من العمر 30 عامًا، بعد ظهوره في برنامج المواهب”إيكس فاكتور” الموسم الثاني، حيث حقق نجاح وشهرة واسعة من خلاله ظهوره وتألقه في البرنامج، وأصبح من أشهر المطربين في الوطن العربي في فترة قصيرة.

إلا أن موهبة الغناء التي يتمتع بها “المجذوب” بدأت معه منذ الصغر، حيث تربي في وسط عائلة تقدر الموسيقي، وتلقي دورس في أساسيات الغناء والعزف، وهو ما جعله يحصد لقب برنامج “إكسير النجاح”، الذي عرض علي قناة روتانا، وهو في 16 من عمره، ليصبح بذلك أصغر مطرب يمضي عقد مع شركة أنتاج بحجم “روتانا” في وقتها، وقد أصدر أول ألبوم غنائي له في عام 2008 بعنوان “حن قلبي”.

ويجدر بالذكر، أن برنامج “اكسير النجاح”، هو النسخة العربية من برنامج المسابقات العالمي” ذا إكس فاكتور”، الذي تم إنتاج موسمين له في عام 2006 و 2007 علي قناة روتانا باسم “إكس فاكتور-إكسير النجاح”، لتشتري بعدها قناة “سي بي سي” المصرية، حقوق الإنتاج، لتقدمه في عام 2013 تحت اسم “إيكس فاكتور آربيا”، بينما في عام 2015 قامت شركة “أم بي سي” بشراء حقوق الإنتاج، لتقدمه بنخبة من النجوم ويحقق نجاح وشهرة واسعة.