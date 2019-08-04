بعد شفائها.. شاهد أول صورة للإعلامية ريهام سعيد

ظهرت الإعلامية ريهام سعيد من جديد عبر برنامج صبايا والذي يُعرض على قناة الحياة ووجهت الشكر لكل من ساندها خلال رحلة مرضها سواء كان من جماهيرها أو من أصدقائها، وأضافت خلال ظهورها بأنها راضية جداً بكل ابتلاءات ربنا، وأضافت أيضاً على الرغم من أنه كان إبتلاء مؤلم للغاية ولكنه بمثابة تحدي، فكل أزمة تحديث للإنسان تُظهر إنسان جديد ومن كل أزمة هتعرف مين الي بيحبك ومين بيقف جانبك ومين بيعرفك عشان المصلحة فقط.

ريهام سعيد تكشف رحلة مرضها

قبل أن تعرض الإعلامية ريهام سعيد صورها وهي بداخلها المستشفي أثناء رحلة مرضها، قالت بأنها في البداية لاحظت إحمرار غريب للغاية، مما دفعها للطبيب وقامت بإجراء عملية جراحية تم على إثرها نقل أجزاء من الأنف للأذن بعد إصابتها بميكروب خطير.

كما أضافت أيضاً بأن الميكروب الذي أصاب غضاريف أنفها كان خطير للغاية، ومن النادر علاجة على حد ما وصفته، كما كشفت مؤخراً أيضاً بأن الميكروب الذي أصابها انتقل إلى منطقة تُدعي “مثلث الموت”، وتسلل بسبب ضعف مناعتها بالتزامن مع حالتها النفسية خلال السنوات الماضية.

أول صورة لريهام سعيد عقب شفائها

جديراً بالذكر أن برنامج صبايا الذي تظهر فيه الإعلامية ريهام سعيد كان قد توقف مؤخراً لمدة تجاوزت الشهر أو أكثر وذلك بسبب أزمة مرضها الأخيرة، ثم عادت مساء أمس الأحد من جديد على قناة الحياة.

يُذكر أن الإعلامية ريهام سعيد من مواليد عام 19745 وتبلغ من العمر الآن 44 عام، ولها عدد ليس بالقليل من المسلسلات التي نالت شهرة كبيرة في الوسط الفني من أبرزها ابن حلال مع الفنان محمد رمضان.