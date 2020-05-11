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منة عرفة وعلي غزلان يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في رامز مجنون رسمي

بواسطة عبدالرحمن خالد
علي غزلان ومنة عرفة تصدر منة عرفة وعلي غزلان تويتر

تداول قطاع كبير من المدونين اسماء منة عرفة وعلي غزلان على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة “تويتر” بعدما انتهت حلقة برنامج “رامز مجنون رسمي” اليوم والذي استضاف منة عرفة في حلقة اليوم، حيث كانت الحلقة متميزة جدا وشهدت تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصبح منة عرفة وعلي غزلان متداولان بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إجابة منة عرفة خلال أحداث البرنامج بأنها “سينجل” وهو ما سخر منه قطاع كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال تغريداتهم المختلفة خاصة بعد ظهور منة عرفة وعلي غزلان مع بعضهما البعض في أكثر من مناسبة قبل شهر رمضان الكريم وهو ما أوحى للناس بوجود علاقة بينهما.

منة عرفة وعلي غزلان يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي

وأصبح اسم علي غزلان أحد أكثر الاسماء المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة “تويتر” في الوقت الحالي بسبب منة عرفة وإجابتها التي أثارت الجدل خلال تواجدها مع الفنان رامز جلال في برنامج “رامز مجنون رسمي” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”.

الفنانة منة عرفة
علي غزلان ومنة عرفة

وكانت التغريدات المختلفة على قصة منة عرفة وعلي غزلان ما بين سخرية من إجابة منة عرفة على أنها عزباء وبين التعليق على شخصية علي غزلان وظهوره الدائم مع منة عرفة في معظم المناسبات خاصة حينما تم طرح كتابه الجديد خلال فترة عرض الكتب في معرض الكتاب الموسم المنقضي.

عبدالرحمن خالد
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