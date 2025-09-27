بعد غيبة طويلة .. عودة باسم يوسف للشاشة الصغيرة 2025

اعلنت ادارة مجموعة قنوات اون عن ظهور الاعلامي المصري باسم يوسف بعد غياب طويل عن الشاشة الصغيرة، هذا الخبر الذي فاجأ الجميع وخاصة محبي الاعلامي الكوميدي، حيث زاد البحث في الساعات القليلة الماضية عن تفاصيل الخبر وموعد لقاء الاعلامي.

ظهور باسم يوسف بعد غياب طويل

أعلن الإعلامي الكوميدي باسم يوسف من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن بعض تفاصيل مشاركته في برنامج “كلمة أخيرة” الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة أون بعد غياب عن الشاشة دام 10 عام، حيث اوضح انه يظهر على الجهور في لقاء خاص يوم 7 أكتوبر من لوس أنجلوس عبر الاتصال فيديو خلال الأقمار الصناعية.

وقد كتب الاعلامي باسم يوسف منشور قائلًا: “طيب يا جماعة عشان الكلام كتير والإشاعات كتير أنا زي ما شوفتوني أول مرة في أوضة الغسيل من مصر هتشوفوني تاني على شاشات التلفزيون المصري من أوضة الغسيل من لوس أنجلوس”.

وقد اضاف في منشوره: “هكون ضيف أحمد سالم في برنامج كلمة أخيرة عبر الأقمار الصناعية أو راوتر الإنترنت في حوار حصري يوم ٧ أكتوبر”.

مشاركته في حلقات كلمة اخيرة

فقد اوضح الاعلامي باسم يوسف انه سيشارك في 4 حلقات متتالية على مدار الشهر وذلك بحلقة واحدة كل أسبوع، سيتم تخصيص الحلقة الأولى لمناقشة حول القضية الفلسطينية، كما سيروي رحلته من كونه طبيب القلب السابق تفاصيل شخصية حول حياته في الغرب، إلى جانب قصصاً وحكايات سيرويها للمرة الأولى.