بعد يومين من عرض افلام عيد الفطر 2019 .. كازبلانكا الاكثر ايراداً

شهدت دور العرض السينمائية منافسة ساخنة بين الافلام التى قررت الدخول في السباق الرمضاني لهذا الموسم والذي يعد وقت ممتاز لحصد اكبر ايرادات وخاصة انه بداية لموسم الصيف ايضاً مما يعني ان الافلام التى ستتربع على عرض الايرادات في ايام العيد سيساعدها في استكمال النجاح طوال الصيف .

مع نهاية اليوم الثاني من ايام عيد الفطر المبارك نرصد ايرادات الافلام المتنافسة , حيث مازال فيلم كازبلانكا متصدراً بايرادات تخطت 7 مليون جنية .

وجاء فيلم الممر ثانياً في ترتيب قائمة الافرام الاكثر ايراداً حيث حصل على إيرادات حوالي 3 مليون جنية , صم جاء في المرتبة الثالثة فيلم سبع البرمبة، بقيمة إيرادات وصلت إلى 2 مليون و 890 ألف 570 جنيه.

فيما اقتنص فيلم حملة فرعون المرتبة الرابعة بنسبة إيردات وصلت إلى 2 مليون 595 ألف 334 جنيه, ثم في المرتبة الخامسة والأخيرة جاء فيلم محمد حسين، بنسبة إيرادات وصلت إلى 548 ألف و141 جنيه.

فرق عمل افلام عيد الفطر 2019

فيلم كازبلانكا :بطولة أمير كرارة، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، محمود البزاوي، إياد نصار، أحمد داش، دلال عبدالعزيز، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.

فيلم الممر : بطولة أحمد عز، محمد فراج، محمد جمعة، أحمد صلاح حسني، إياد نصار، أحمد رزق، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة

فيلم سبع البرمبه : بطولة رامز جلال، مها أبو عوف، بيومي فؤاد، محمد ثروت، جميلة عوض، بدرية طلبة، نور قدري، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

فيلم حملة فرعون : بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، ومن تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

فيلم محمد حسين : بطولة محمد سعد، سمير صبري، مي سليم، محمد ثروت، نبيل عيسى، ومن تأليف شريف عادل، وإخراج محمد علي.