بعد 18 عاماً.. أول ظهور لـ “تفاهة” في بلية ودماغه العالية، ومهنته الآن غير الفن

ظهر الكثير من الأطفال والشباب أمام شاشات التليفزيون، ولكن لا يعرف الجمهور بعد ذلك عن حياتهم الشخصية أي معلومات، وخصوصاً إذا سلك أحدهم طريقاً آخر غير الطريق الفني، فنجد أنهم بمرحلة الطفولة والشباب لديهم الشغف للظهور أمام الشاشات والعمل بالمجال الفني، ثم عندما يكبروا يسلكون طريقاً آخر ويعملون أعمالاً بعيدة عن الأعمال الفنية.

عن الفنان محمد القاضي

اشتهر بدور “تفاهة”، الولد الشقي الذي لازم أذهان المشاهدين لزيادة وزنه، وأيضاً لخفة دمه التي أضحكت الكثير من المشاهدين لأعماله، ويذكر بأنه بعد مشاركته في فيلم (بلية ودماغه العالية) مع النجم الكوميدي الفنان “محمد هنيدي”، اختفى وبعد عن الساحة الفنية، ويذكر أن هذا الفيلم الكوميدي إنتاج عام 2000، بطولة العديد من الفنانين، منهم غادة عادل ومحمد هنيدي وسعيد صالح وغادة عادل وهالة فاخر، وغيرهم العديد من الفنانين، وكان من إخراج “نادر جلال”.

بعد مرور 18 عاماً منذ ظهوره على شاشات التليفزيون، تم نشر صورة للفنان “محمد القاضي” وهو بمرحلة الشباب، وأصبح يعمل بمجال تصوير الحفلات الغنائية والأعمال الدرامية، ويذكر بأنه فكر في العودة من جديد إلى العمل بالتمثيل، لافتاً إلى النجاح الذي حققه في مجال التصوير، وصرح عن سعادته بتذكر الجمهور له بشخصية “تفاهة”.

ظهرت العديد من الشائعات حول الفنان “محمد القاضي” عندما كبر، بأنه هو نفس الشخص الذي يقدم برنامج على شاشات التليفزيون باسم “البرنامج”، ولكن الحقيقة أن تفاهة اسمه الحقيقي “محمد القاضي”، ومقدم برنامج “البرنامج” هو “أيمن الوتار”.