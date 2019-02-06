بيان شديد اللهجة من عمرو محمود ياسين للرد على من تجاوز في حق والدته الفنانة شهيرة

أصدر الفنان عمرو محمود ياسين بيان إعلامي شديد اللهجة للرد على من تجاوز في حق والدته الفنانة شهيرة، البينان الذي أصدره عمرو محمود ياسين قال فيه أن هذا البيان صادر عن والده الفنان محمود ياسين وجميع أفراد أسرته بعد التجاوز السافر واختراق الحياة الشخصية لأفراد أسرة الفنان محمود ياسين.

بيان عمرو محمود ياسين بشأن من تجاوز في حق والدته

وناقش البيان موضوعين أعتبرهم الفنان عمرو محمود ياسين تدخل سافر في الحياة الشخصية لعائلته وأعتداء على خصوصيتهم، فناقش البيان الإدعائات الكاذبه والشائعات التي تحدثت عن تدهور الحالة الصحية للفنان محمود ياسين ونقله لتلقي العلاج في احدى المصحات، لينفي البيان هذه الإدعاءات ويوكد تمتع الفنان محمود ياسين بصحة جيدة، وانه مقيم بمنزله وسط جميع أفراد أسرته.

وتوعد الفنان عمرو محمود ياسين كل من تجاوز في حق أسرة الفنان محمود ياسين او تدخل في الحياة الشخصية لأسرته بالملاحقة القضائية بعد أن بين أنه يمتلك صور من هذه التجاوزات.

يأتي هذا البيان بعد وابل من التجاوزات التي تعرضت له الفنان المعتزلة شهيرة بعد أن ظهرت في صورة حديثه لها بدون حجاب برفقة زميلتها الفنانة سهير رمزي بعد أن تخلوا عن الحجاب.