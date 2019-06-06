تامر حسني يهنىء أمير كرارة على فيلم كازابلانكا

على صفحته الرسمية على الفيس بوك نشر الفنان تامر حسني رسالة تهنئه الى النجم امير كرارة والمنتج وليد منصور مهنئاً اياهم على فيلم ” كازابلانكا ” والذى بدأ عرضه في دور العرض السينمائي في موسم العيد , حيث شهد الفيلم نجاحاً كبير حيث تصدر ايرادات افلام عيد الفطر 2019.

وجاء نص بوست التهنئه من تامر الى كرارة ووليد منصور

مليون مبرووووك لإخواتي و عشرة العمر النجم أمير كراره والمنتج وليد منصور ..

نجاح كبير في اول ايام العيد و بالتوفيق ان شاء الله لكل افلام الزملاء

مليون مبرووووك لإخواتي و عشرة العمر النجم أمير كراره والمنتج وليد منصور .. نجاح كبير في اول ايام العيد و بالتوفيق ان شاء الله لكل افلام الزملاءAmir Karara Gepostet von Tamer Hosny am Donnerstag, 6. Juni 2019

وعلق امير كرارة على منشور تامر قائلاً : يا حبيبي يا صحبي وخويا وعشره عمري ربنا يكرمك يا نجم العالم , بينما علق المنتج وليد منصور بقوله : تسلم يا نجم الجيل اخويا وعشرت العمر.

فريق عمل فيلم كازابلانكا

التمثيل : أمير كرارة – غادة عادل – إياد نصار – عمرو عبد الجليل – خالد إرجنتش ( هاليت إرجنتش ) – لبلبة – دلال عبد العزيز – محمود البزلوي – مي حسن – محمد مفتاح – أحمد داش – جيهان خليل – سلمى جلال.

التأليف : هشام هلال.

مدير التصوير : حسين عسر .

الإنتاج : سينرجي فيلم ” تامر مرسى ” / وليد منصور / الطاهر ميديا برودكشن.

الإخراج : بيتر ميمي.