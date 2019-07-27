“تامر يحيى“ منظم الحفالات العالمية في امريكا مديراً عام لشركة “تامر حسني“

وعاد تامر يحيى، لتنظيم الحفلات مرة أخري بعد غياب دام لـ 9 سنوات عن العمل في مصر كمنظم للحفلات، وذلك بعد رحلته في الخارج والتي حقق من خلالها مكاسب عديدةوقال تامر يحيي، في تصريحات صحفية، إنه يمتلك العديد من الأفكار فى الحفلات والتي ينوى تطيبقها في مصر، لمحاولة نقل صورة قوية عن مصر بأنها بلد الأمن والأمان من خلال إقامة الحفلاتعن رحلته في الخارج، فأكد “تامر”، أنه حقق نجاحًا كبيرًا فى أمريكا وأصبح اسمه “برند” للعديد من المطربين المشهورين على المستوى المحلى والأوروبى والأمريكى.

وأضاف، أن عودته إلي مصر، جاءت بعد تشجيع العديد من المقربين إليه من الأصدقاء والفنانين بعد النجاح الذى حققه في الخارج.

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