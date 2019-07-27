“تامر يحيى“ منظم الحفالات العالمية في امريكا مديراً عام لشركة “تامر حسني“

قام “تامر حسني” بنشر علي صفحته الشخصيه عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” واعلن عن انضمام منظم الحفالات الشهير “تامريحي”
لشركة “TH production” المملوكة للفنان “تامر حسني” والتي انتجت اخر الالبومات الخاصه به بعنوان “عيش بشوقك” عبر صفحته : بعد مشوار كبير جدا في تنظيم حفلاتنا محليا و عالميا مع الصديق والأخ منظم الحفلات الشهير تامر يحيى . النهارده حابب أعلن عن خبر انضمامه رسميا لفريق عمل شركه
وعاد تامر يحيى، لتنظيم الحفلات مرة أخري بعد غياب دام لـ 9 سنوات عن العمل في مصر كمنظم للحفلات، وذلك بعد رحلته في الخارج والتي حقق من خلالها مكاسب عديدة
وقال تامر يحيي، في تصريحات صحفية، إنه يمتلك العديد من الأفكار فى الحفلات والتي ينوى تطيبقها في مصر، لمحاولة نقل صورة قوية عن مصر بأنها بلد الأمن والأمان من خلال إقامة الحفلات
عن رحلته في الخارج، فأكد “تامر”، أنه حقق نجاحًا كبيرًا فى أمريكا وأصبح اسمه “برند” للعديد من المطربين المشهورين على المستوى المحلى والأوروبى والأمريكى.
وقال تامر يحيي، في تصريحات صحفية، إنه يمتلك العديد من الأفكار فى الحفلات والتي ينوى تطيبقها في مصر، لمحاولة نقل صورة قوية عن مصر بأنها بلد الأمن والأمان من خلال إقامة الحفلات
عن رحلته في الخارج، فأكد “تامر”، أنه حقق نجاحًا كبيرًا فى أمريكا وأصبح اسمه “برند” للعديد من المطربين المشهورين على المستوى المحلى والأوروبى والأمريكى.
وأضاف، أن عودته إلي مصر، جاءت بعد تشجيع العديد من المقربين إليه من الأصدقاء والفنانين بعد النجاح الذى حققه في الخارج.
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