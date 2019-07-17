تجاهله الفنانين في مرضه ولم يحضروا جنازته وأُصيب بـ “الزهايمر” ولحقه “الشلل”.. محطات في حياة الراحل “نظيم شعراوي”

جسد الأدوار المهمة خلال مشواره الفني الطويل، فجسد دور رئيس المحكمة في مسرحية “شاهد ماشفش حاجة” أمام الزعيم عادل إمام، وجسد شخصية الفنان الراحل “نظيم شعراوي”، ودور الضابط في أول مشاركة سينمائية له في فيلم “فتاة من فلسطين” عام 1948، ولكن هذا المشوار الطويل انتهى بإصابته بمرض الزهايمر، إنه الفنا الراحل نظيم شعراوي، وفيما يلي سنعرض لكم مقتطفات من حياة نظيم شعراوي.

نشأته

الفنان نظيم شعراوي، من مواليد 7 يناير عام 1921، ولد في حي محرم بك بالإسكندرية، والتحق بالمعهد العالي للتمثيل، وكان معه الفنانة برلنتي عبد الحميد، سناء جميل، ومحمد رضا، وتخرج منه عام 1953، والتحق بمعهد التمثيل، ومن ثم عمل بمسرح رمسيس والمسرح القومي، وعندما برزت موهبة التمثيل لديه واتأكد من موهبته التحق بفرقة يوسف وهبي، وقدم معهم عدد من المسرحيات، مثل: “كرسي الاعتراف” و”الأخرس” و”راسبوتين”، والتحق بمعهد خاص كان يديره الريجيسير قاسم وجدي.

شهرة نظيم شعراوي

أما أصحاب الفضل في شهرة الفنان الراحل نظيم شعراوي تعود إلى الفنان الراحل “فؤاد المهندس”، والذي اشترك معه في عدد من المسرحيات في بداية خطواته في طريق الفن، منها: أنا فين وانت فين” و”سيدتي الجميلة” و”السكرتير الفني”، كما يرجع الفضل إلى عادل إمام والذي ظهر معه في عدد من المسرحيات، في أدوار مهمة، مثل: “شاهد ماشفش حاجة”، واشتهر فيها بجملة “نوّرت المحكمة”.

مشواره الفني

وللفنان الراحل نظيم شعراوي مشوار طويل في عالم الفن، لم تقتصر فقط على المسرحيات، بل له عدد من الأفلام، منها: “الفتوة، كهرمان، صراع في النيل، العتبة الخضراء، وا إسلاماه، اللص والكلاب، رابعة العدوية، بطل للنهاية، النوم في العسل، الواد محروس بتاع الوزير”، إلى جانب المسلسلات، مثل: “ساكن قصادي، دموع الشموع، رحلة السيد أبو العلا البشري”.