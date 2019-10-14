تحذيرات صارمة من هيئة الترفيه السعودية للفنان محمد رمضان في حفله بموسم الرياض

موسم الرياض الذي انطلقت فعالياته هذا الشهر، ويستمر حتى ديسمبر المقبل، والذي يشهد العديد من الفعاليات المختلفة في كافة المجالات الترفيهية والثقافية والرياضية والفنية من مسرحيات وخفلات غنائية وغيرها الكثير من العروض الترفيهية المذهلة، ومن تلك الفعاليات سيكون للفنان المصري محمد رمضان مشاركة في هذا الموسم بحفل غنائي يحييه قريبًا، وقد كشفت هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ عن توجيه تحذيرات صارمة للفنان رمضان ضمن حفلات موسم الرياض.







ما هي التحذيرات الصارمة للفنان محمد رمضان

وكشف مصدر مقرب للفنان رمضان في تصريحات صحفية أنه تلقى من هيئة الترفيه السعودية تعليمات صارمة بشأن حفله المقرر إحياؤه قريبًا في موسم الرياض وهي : “ألا يعتمد نفس أسلوبه على المسرح في الحفلات التي أحياها مؤخرًا في مصر، وهي الاستعانة بالفتيات أو ارتدائه ملابس غير لائقة وكاشفة لجسده“.







وأضاف المصدر مشيرًا إلى أن ”العقد المبرم بين رمضان وهيئة الترفيه يتضمن هذه الشروط، ومخالفتها تعد إخلالًا بالتعاقد بين الطرفين“، وتابع بالقول: ”هناك تجهيزات ضخمة لحفل رمضان، حيث ستكون هناك ساحة كبيرة خالية من المقاعد، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من فنان، للغناء مع محمد رمضان على المسرح“.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان المصري محمد رمضان اتجه مؤخرًا إلى الغناء وأدى العديد من الأغاني على طريقة الفيديو كليب التي حققت أعلى نسب مشاهدة وابرز هذه الاغاني كانت ”إنساي“ مع المغربي سعد لمجرد و“فيروس“ و“مافيا“ و“أنا الملك“ و“نامبر وان“ و“عايزينها فوضى“ وغيرها، إضافة إلى إقامته عدد من الحفلات الغنائية التي أثارت بعضها الكثير من الجدل في الوسط الفني والشارع المصري.