تخلت عنه زوجته فنانة شهيرة بعد إصابته بالعمى، وتعرض للإفلاس بسبب “بمبة كشر” ما لا تعرفه عن عماد حمدي

عماد حمدي ، فتى الشاشة الأول بالسينما المصرية، ولد بمحافظة سوهاج عام 1909، وكان له شقيق توأم يدعى “عبد الرحمن حمدي”، وكان والده يعمل موظفاً، بدأ العمل بالمجال الفني منذ عام 1942، وشارك في هذه الفترة بالعديد من أدوار البطولة في أفلام السينما المصرية، ومن أعماله الفنية من مسلسلات وأفلام حتى عام 1982، حياة أو موت – الخروج من الجنة – السوق السوداء – موعد مع السعادة – دايماً في قلبي – ثرثرة فوق النيل – أميرة حبي أنا – سماعة التليفون – أم العروسة – خائفة من شيء – ظهور الإسلام – في مهب الريح – عيلة الدوغري، وغيرهم.

زوجات الفنان “عماد حمدي”:

تزوج الفنان “عماد حمدي” فتى الشاشة الأول أربعة مرات، الزوجة الأولى من راقصة مصرية “حورية محمد” ولكنهما انفصلوا، ثم تزوج الثانية من “فتحية شريف” وأنجب منها (نادر عماد حمدي)، وزوجته الثالثة الفنانة “شادية”، وقد عارض أهلها على الزواج منه، وكان السبب أنه يكبرها سناً بما يقرب من 20 عاماً، وكانت أكثر زيجة تدوم لمدة ثلاث سنوات، ولكنهما انفصلوا بسبب غيرته الشديدة عليها، وكان زواجه الرابع والأخير من الفنانة “نادية الجندي”، وأنجب منها “هشام عماد حمدي”.

مرض ووفاة الفنان “عماد حمدي”:

تعرف الفنان “عماد حمدي” إلى الإفلاس، وذلك بسبب إنتاجه لفيلم (بمبة كشر)، وقام بإنفاق جميع ثروته عليه، فأصيب بالإفلاس وتعرض لحالة من الاكتئاب الشديد، وبعد وفاة شقيقه التوأم، تدهورت حالته الصحية إلى الأسوأ، وأُصيب بالعمى التام في أواخر أيامه.

تخلت عنه الفنانة “نادية الجندي” بعد إصابته بالعمى، فاضطر إلى المكوث مع زوجته الثانية “فتحية شريف”، حتى رحل عن عالمنا في عام 1984، وهو يبلغ من العمر 75 عاماً.