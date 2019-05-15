تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الموسم الخامس

قيامة ارطغرل الحلقة 148 الجزء الخامس، حيث يعتبر من أكثر المسلسلات مشاهدة في العالم الإسلامي، فقد حاز هذا العمل التركي التاريخي على نسبة كبيرة من عدد المشاهدين حول العالم وخاصة في الوطن العربي منذ ان بدا عرضه زادت شهرته الى ان وصل الى جزئه الخامس، ولقد أظهر البرمو الدعائي الأول للحلقة 148 من مسلسل أرطغرل الموسم الخامس قيام أريكبوغا بنصب فخ لشقيق أرطغول غوندوغدو والمحاربين ، للايقاع به، ووصول أرطغرل في الوقت المناسب لأنفاذ حياة شقيقة غوندوغدو والمحاربين، أرطغرل 148 الجزء الخامس حلقة مثيرة يترقبها عشاق قيامة ارطغرل المسلسل التركي الذي يحمل قصة تاريخية تهدف لقصة سامية ذات أهداف ومبادئ تقدم بطريقة درامية عالية، ويقدم هذا العمل التاريخي أحداث حدثت بالفعل وتدور احداث المسلسل حول الفاتح أرطغرل، قبل قيام الدولة العثمانية، ومن خلال موقع كلمة نستعرض لكم مواعيد مسلسل قيامة ارطغرل التركي، حيث يتم عرضه من خلال قناة تي آر تي التركية TRT1 والتي تعد المالك الحصري للمسلسل على القنوات الفضائية يوم الأربعاء من كل أسبوع.

القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الموسم الخامس

قناة الشرق يوميا -2 ظهرا -و12 ظهرا والإعادة اليوم التالي -الساعة 4 عصرا.

قناة اليرموك يوم الخميس الساعة 8 مساء والإعادة يوم الجمعة الساعة 2 ظهرا.

قناة الوطن يوم الخميس -الساعة 11 مساءا.

الدعوة يوم الخميس -الساعة 9 مساء والإعادة يوم الجمعة -1.30 ظهرا.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل