الحلقة 148 من مسلسل أرطغرل الجزء الخامس ستكون مثيرة للغاية كما بها العديد من المفاجئات، ولقد أظهر البرمو الدعائي الأول للحلقة 148 من مسلسل أرطغرل الموسم الخامس قيام أريكبوغا بنصب فخ لشقيق أرطغول غوندوغدو والمحاربين ، للايقاع به، ووصول أرطغرل في الوقت المناسب لأنفاذ حياة شقيقة غوندوغدو والمحاربين، فالجزء الخامس هو آخر جزء من المسلسل والذي تبقى منه أربع حلقات فقط على النهاية، فالملك أرطغرل هدفة توحيد شمل القبائل لمواجهة وصدّ الأعداء، الحلقة 148 من مسلسل ارطغرل، تعد من أبرز اهتمامات عشاق الدراما التركية وبالتحديد متابعي قصة قيامة ارطغرل التاريخية من الموسم الخامس للمسلسل، أرطغرل الموسم الخامس الحلقة 148، هي واحدة من اقوي الحلقات التي ينتظرها جمهور المشاهدين من محبي الدراما التركية حيث أنها مليئة بالأحداث الشيقة والممتعة، وسيتم فيها الاستعداد للمعركة الفاصلة مع المغول، وبدايات نشأة الدولة العثمانية. على يد عثمان بن ارطغرل بن سليمان شاه، الحلقة 148 من أرطغرل ستكون مثيرة للغاية كما بها العديد من المفاجئات في هذه الحلقة كما جاء في إعلان المسلسل، فقد عمل المخرج على لفت نظر المشاهدين لترقب ما سيحدث في الحلقة، ومن خلال موقع كلمة نستعرض لكم تردد قناة تي أر تي التركية TRT الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 148 الجزء الخامس.

تردد قناة تي آر تي التركية