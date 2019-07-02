كرتون نتورك بالعربية من القنوات الموجهة للأطفال التي لاقت نسبة مشاهدة عالية منذ انطلاقها وحتى الآن، فقد أحبها الأطفال كثيراً لما تقدمه من محتوى رائع يتناسب مع متطلبات الأطفال الصغار، حيث تسعى قناة كرتون نتورك بالعربية Cartoon Network Arabic لتقديم محتوى إعلامي تربوي للأطفال يحسن من سلوكياتهم، وتعرف القناة بإسم CN Arabic، من خلال السطور القادمة نستعرض معاً تردد قناة كرتون نتورك بالعربية Cartoon Network Arabic على النايل سات والعرب سات، لضمان مشاهدة ممتعة.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2019

انطلقت القناة في 2010، ولاقت استحسان جميع الأطفال منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا، فقد عرفت القناة بالطابع المميز جداً دوناً عن بقية القنوات العربية المخصصة للأطفال، فهي قناة موجهة للأطفال في منطقة الشرق الأوسط، وعمل طاقم كبير بها على تقديم المحتوى الذي يساعد على تطور الطفل وتنمية مهاراته، وتحسين سلوكياته.

تتبع القناة شبكة كرتون نتورك العالمية Cartoon Network، وتملكها شركة تايم وارنر العالمية، أما عن كرتون نتورك بالعربية فهي تبث محتوياتها من مدينة دبي للإعلام، وتقدم مجموعة من أفضل المسلسلات والأفلام الكرتونية، فضلاً عن أهم برامج الأطفال الترفيهية التعليمية الشيقة.

التردد 2019 قناة كرتون نتورك بالعربية Cartoon Network Arabic