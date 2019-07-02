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تردد قناة كرتون نتورك بالعربية Cartoon Network Arabic

كتب محمد صلاحفي آخر تحديث
تردد قناة كرتون نتورك بالعربية Cartoon Network Arabic
تردد قناة كرتون نتورك بالعربية Cartoon Network Arabic

كرتون نتورك بالعربية من القنوات الموجهة للأطفال التي لاقت نسبة مشاهدة عالية منذ انطلاقها وحتى الآن، فقد أحبها الأطفال كثيراً لما تقدمه من محتوى رائع يتناسب مع متطلبات الأطفال الصغار، حيث تسعى قناة كرتون نتورك بالعربية Cartoon Network Arabic لتقديم محتوى إعلامي تربوي للأطفال يحسن من سلوكياتهم، وتعرف القناة بإسم CN Arabic، من خلال السطور القادمة نستعرض معاً تردد قناة كرتون نتورك بالعربية Cartoon Network Arabic على النايل سات والعرب سات، لضمان مشاهدة ممتعة.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2019

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية Cartoon Network Arabic
قناة كرتون نتورك بالعربية Cartoon Network Arabic

انطلقت القناة في 2010، ولاقت استحسان جميع الأطفال منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا، فقد عرفت القناة بالطابع المميز جداً دوناً عن بقية القنوات العربية المخصصة للأطفال، فهي قناة موجهة للأطفال في منطقة الشرق الأوسط، وعمل طاقم كبير بها على تقديم المحتوى الذي يساعد على تطور الطفل وتنمية مهاراته، وتحسين سلوكياته.

تتبع القناة شبكة كرتون نتورك العالمية Cartoon Network، وتملكها شركة تايم وارنر العالمية، أما عن كرتون نتورك بالعربية فهي تبث محتوياتها من مدينة دبي للإعلام، وتقدم مجموعة من أفضل المسلسلات والأفلام الكرتونية، فضلاً عن أهم برامج الأطفال الترفيهية التعليمية الشيقة.

التردد 2019 قناة كرتون نتورك بالعربية Cartoon Network Arabicتردد قناة كرتون نتورك بالعربية Cartoon Network Arabic

القمر التردد معدل الترميز الإستقطاب معامل تصحيح الخطأ
نايل سات 12226 27500 أفقي 5/6
نايل سات 12228 27500 أفقي 5/6
عرب سات 11747 27500 أفقي 3/4

 

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عن الكاتب

محمد صلاح

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