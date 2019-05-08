الآن تردد قناة لنا السورية على النايل سات، ومواعيد مسلسلات رمضان 2019

قناة لنا السورية من القنوات الحديثة على قمر النايل سات، ظهرت قناة لنا العام الماضي 2018، واستطاعت أن تصبح هي القناة السورية الأولى، والآن يبحث الكثير عن تردد قناة لنا السورية مع بداية موسم رمضان 2019، وقد أعلنت قناة لنا أنها ستذيع العديد من المسلسلات السورية الجديدة التي من المتوقع أن تحقق الكثير من النجاح خلال الفترة القادمة، ولذلك نعرض لكم في هذا المقال تردد قناة لنا على النايل سات، ومواعيد مسلسلات رمضان 2019.

تردد قناة لنا على النايل سات

مع بداية شهر مايو 2019 تم تغيير تردد قناة لنا السورية إلى تردد أخر جديد لتحسين جودة المشاهدة، نعرض لكم في الجدول التالي تردد قناة لنا على النايل سات :

تردد لنا على النايل سات 12360 الاستقطاب v الترميز 27500

مواعيد مسلسلات رمضان 2019

تعرض قناة لنا على التردد السابق ذكره عدد من المسلسلات الجديدة، نعرض لكم في القائمة التالية مواعيد هذه المسلسلات :

حرملك في الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

كرم منجل في تمام الساعة السادسة مساء.

مسافة أمان في تمام الساعة الحادية عشر.

كونتاك الساعة الثامنة مساء.

جميع المواعيد بتوقيت سوريا.

يمكنكم مشاهدة جميع المسلسلات السابقة عقب تنزيل تردد قناة لنا على جهاز الاستقبال في قمر النايل سات، إدارة قناة لنا تفتح دائما قنوات اتصال مع المشاهدين من خلال صفحة فيس بوك الخاصة بقناة لنا، من خلالها يمكن عرض أي أراء بخصوص ما يتم عرضه على شاشة قناة لنا، تطلب القناة أيضا في الكثير من الأوقات اقتراحات المشاهدين فيما يتم عرضه خلال الفترة القادمة على شاشة قناة لنا.