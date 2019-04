تردد قناة HBO التي تعرض حصرياً مسلسل game of thrones “صراع العروش” الموسم الثامن

أصبح مسلسل game of thrones أو كما يطلق عليه صراع العروش من أشهر المسلسلات الأجنبية التي جذبت انتباه العديد من المتابعين عبر المواسم الثمانية السابقة وفور الإعلان عن عرض Game of Thrones season 8 سيطر على عمليات البحث الرائجة على محرك البحث الشهير جوجل وأصبح حديث الساعة، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً خلال المواسم السبع الماضية، ليأتي الموسم الثامن وسط توقعات بنجاح كبير لهذا الموسم أيضاً، وللمسلسل قاعدة جماهيرية عرضية في الوطن العربي وذلك بعد قيام عدة مواقع بترجمة المسلسل بالعربية، وبدأ عرض أولى حلقات مسلسل game of thrones “صراع العروش” الموسم الثامن الأسبوع الماضي.

الجديد بالذكر أن الموسم الثامن يتكون من ست حلقات يتم إذاعة حلقة كل اسبوع ومدة الحلقتين الأولى والثانية ستكون 54 دقيقة وهي الأقل بين الحلقات الأربع التالية.

موعد عرض مسلسل game of thrones season 8

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل game of thrones season 8 فجر كل أحد على قناة HBO باللغة الإنجليزية وبعدها بعدة ساعات تقوم بعض المواقع بترجمته باللغة العربية كما أعلنت مجموعة قنوات OSN عرضها للمسلسل عبر شاشتها، ومن أشهر أبطال مسلسل game of thrones season 8 كيت هارينجتون،إيميليا كلارك،مايسي ويليامز وأيضا بيتر دينكليدج.

تردد قناة HBO التي تعرض مسلسل game of thrones على القمر الأوروبي هوتبيرد ونتعرف من خلال هذا المقال على تردد قناة HBO والتي تنقل مسلسل GAME OF THRONES عبر شاشتها بشكل حصري وباللغة الأنجليزية من خلال القمر الأوروبي هوتبيرد، ويمكنكم ضبط اي تردد من الترددات التالية الخاصة بقناة HBO تردد قناة HBO التردد معامل تصحيح الخطأ FEC معدل الترميز N القمر عمودي 10911 auto 27500 هوتبيرد عمودي 12265 3/4 27500 هوتبيرد عمودي 11012 3/4 30000 هوتبيرد عمودي 10834 3/4 27500 هوتبيرد

