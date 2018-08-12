ترك الشرطة والتحق بالفن وتزوج 4 مرات ومات أثناء التصوير “صلاح ذو الفقار” الفنان الوسيم خفيف الظل

كلمات عديدة رددها الفنان الراحل صلاح ذو الفقار أثناء لقاءه مع فنان الكاريكاتير رمسيس تعبر عن ثقافة وكيان شاب تعلم وتربى في بيت عسكري ولا زالت تلك الكلمات نرددها في أذهاننا كثيراً ولعل أشهرها الحب بيشملنا .. أهلاً .ز يا دنيا عندي أمل .. مواطني هذا البلد الحبيب لازم يكون عندهم أمل.

صلاح ذو الفقار هو فنان ومنتج وضابط جذاب ووسيم يتميز بخفة الظل، وهو أحد أهم رموز الزمن الجميل ونجوم السينما المصرية خلال فترة الستينيات، وله شقيقان هما المخرجان الشهيران عز الدين ذو الفقار ومحمود ذو الفقار، وفي لقاءاته الفنية روى نبذة من حياته الشخصية وقصة عشقه للفن، قائلاً أنه من عائلة تعشق الفن أخوه عز كان يعمل ضابطاً في القوات المسلحة بينما كان محمود يعمل مهندساً، بينما كان هو ضابطاً في الشرطة مشيراً إلى أنه تمنى أن يعمل كمعلم للطلاب ليدرس لهم ما تعلمه، إلا أنه عقب الانتهاء من التعليم توجه إلى شبين الكوم لمدة سبعة أشهر.

وتزوج الفنان صلاح ذو الفقار أربعة مرات، كانت الزوجة الأولى هي السيدة نفيسة بهجت وله منها أبنته منى وتعمل بالمحاماة وأبنه مراد ويعمل مهندساً واستمرت معه إلى أن توفاها الله، والزوجة الثانية هي الفنانة زهرة العلا ولم يستمر الزواج طويلاً حيث تلاشت قصة حبهما بعد مرور عاماً واحد على الزواج وانفصلا سريعاً، وتزوج للمرة الثالثة من الفنانة شادية وانفصلا عام 72، بينما كانت الزوجة الرابعة والأخيرة السيدة بهيجة مقبل والتي استمر معها لمدة ثمانية عشر عاماً حتى وفاته.