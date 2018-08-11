ترك الفن وابتعد عن الشهرة لإهانة الزعيم عادل إمام له، محطات في حياة الفنان الراحل محمد الشرقاوي

محمد الشرقاوي ، ممثل مصري وكوميدي، رحل عن عالمنا وهو يبلغ من العمر اثنان وأربعون عاماً، من مواليد محافظة الشرقية، اسمه الحقيقي “محمد إسماعيل رشوان”، ولكنه سمى نفسه “محمد الشرقاوي” وذلك اعترافاً منه للفنان “جلال الشرقاوي” الذي اكتشفه ورد الجميل له بتلك الطريقة، وكان للفنان “جلال الشرقاوي” فضل كبير وعظيم عليه في الفن والعمل بالتمثيل، قدم الفنان “محمد الشرقاوي” العديد من المسرحيات ما يقرب من 12 مسرحية، والعديد من المسلسلات التليفزيونية والإذاعية، وكان أشهر مسلسل له (لا إله إلا الله)، ومسلسل (عمو فؤاد)، ومن أشهر المسرحيات التي قدمها (بختك يا أبو بخيت – الملياردير – افرض – في انتظار مغاوري – المُخبر)، وأشهر أفلامه (الكداب وصاحبه – سرقوا أم علي – الأفوكاتو).

سبب ابتعاد الفنان “محمد الشرقاوي” عن الفن:

من المعروف عن الفنان “محمد الشرقاوي” انه فنان كوميدي، شارك الفنان عادل إمام فيلم (الأفوكاتو)، وحقق تلك الفيلم نجاحاً كبيراً، مما جعل الزعيم يرشحه لمشاركته عدة أعمال أخرى.

تحدث الشرقاوي في حوار تليفزيوني قائلاً (أنه وافق على مشاركة الزعيم في أعماله، وكان تلك هو كل حلمه أنه يدعم مشواره الفني إلى جانب الزعيم وبمشاركته في العديد من الأعمال، وأثناء تصويره المشهد الأول قام عادل إمام بتوبيخه بشدة أمام جميع العاملين بالبلاتوه).

أنتظر الفنان الشرقاوي أن يرد إليه اعتباره من المخرج أمام الجميع إلا أنه لم تكن شخصيته شديدة وقوية لمحاسبة نجم كبير، مما جعله الشعور بالإهانة وغادر البلاتوه، وهو يردد كرامتي ثم كرامتي ثم كرامتي.

يُذكر بأن الشرقاوي رحل عن عالمنا بعد إصابته فجأة بأزمة قلبية بمنزله.

نجل الفنان الراحل محمد الشرقاوي:

يقدم نجل الفنان الكوميدي الشرقاوي “أمجد الشرقاوي” برنامج إذاعي على ميجا إف إم، واسم البرنامج هو (كوكب أوزي)، يبدأ بعد منتصف الليل حتى الثانية صباحاً.