ترك كلية «الشرطة» إرضاءًا للفن وفقد 50 كيلو من وزنه إثر إصابته بغيبوبة.. الجانب الآخر في حياة «طلعت زكريا»

حياة الفنان ممتلئة بالكثير من الأحداث والتي يعيشها مهما كانت، ومنهم من يكون لديه القدرة على تجاوز بعض الصعوبات والأزمات ومن تكسره الصعوبات التي تقابله، ومن يتعرض للمرض وتصدون لهذا المرض وبقوة ومنهم من يهزمه المرض ونحن اليوم من موقع كلمة ننفرد بعرض اهم المحطات والتي قد مر بها الفنان طلعت زكريا حيث أنه تحول من طالب في كلية الشرطة إلى فنان كوميدي.

النشأة

الاسم بالكامل طلعت زكريا محمد يوسف وهو من مواليد في مدينة في عام 1960، كان حلمه الوحيد هو التمثيل ولكنه لقد دخل إلى كلية الشرطة رغم عن إرادته وهي مجرد تنفيذ لرغبة والده ولكنه لم يتحمل تلك الحياة العسكرية المعقدة فقرر التخلص من كلية الشرطة بكافة الطرق مما جعله يعمل على اختلاق مشاكل حتى يغادر كلية الشرطة ويتوجه إلي الفن حيث قال ،أنه قد تعمد في اختبار الفشل النيشان، واختلق مشكلة وتم تحويله إلي مجلس التأديب العسكري، وصدر قرار برفضه وهو في العام الثالث من الدراسة، وبعدها توجه إلى العمل من ضمن فرقة الإسكندرية بمسرح وقصر ثقافة الحرية

وتمكن من التمثيل في أكثر من 30 مسرحية في بداية مشواره الفني، ولقد تخرج من المعهد الفني كما انه قد اضطر إلى العمل أثناء دراسته حتى يتكفل بمصاريفه الشخصية في حين والده كان يتكفل بمصاريفه الدراسية مما اضطر إلى عمل كبائع للصحف، عامل النظافة في أحد محلات البازارات، عمل عمل جرسون، وسائق خاص.

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