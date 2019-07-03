“ترند جوجل” مهرجان عايم في بحر الغدر يحقق 30 مليون مشاهدة خلال شهرين

انتشر مهرجان الوشواش ألوان “عايم في بحر الغدر”، وأصبح يعلو على جميع المهرجانات القديمة، وقد حقق انتشاراً كبيراًعلى صفحات اليوتيوب، وأصبح اليوم ذلك المهرجان يتم تشغيله فى الأفراح وفي المواصلات وفي الكافيهات، كما أصبح يستمع إليه الشباب والبنات والأطفال بشكل كبير، كما استخدم الفترة الأخيرة ذلك المهرجان فى ” الكوميكس” بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعى”الفيسبوك”.

والجدير بالذكر أن كلمات الأغنية عايم فى بحر الغدر، والتى أصبح الكثير من الأشخاص يرددها فى مواقف حياته اليومية وبين أصدقائه، فذلك المهرجان من غناء أحمد عزت وعلى سماره وطرحت على موقع ” يوتيوب” يوم 3 مايو الماضى، وقد اقتربت من 30 مليون مشاهدة فى شهرين وحققت رواجاً هائلاً بين الأعمار المختلف، حتى أصحبت اليوم ترند على محرك البحث جوجل، وجاءت تلك كلمات المهرجان كالتالي: عايم في بحر الغدر شط الندالة مليان

بقلوب مليها الشر والبر ماله أمان يجي الخسيس منه أما الأصيل غرقان

والقوي في قوته بس علي الغلبان شيطان ضحك ع الكل والذل كان عنوان

نشر الفجور والظلم ما بين بني الإنسان ولما قبضوا التمن الكل باع وخان

واللي عامل حبيبي علي حقيقته بان شايف الوشوش الوان بلياتشو وبهلوان

يصنعوا الضحكة وبيصدقوا الأوهام يا قلوب بلا مأوى جبل الهموم اقوي

فيها القوي ع الضعيف جاي بيستقوى دنيا فيها الفاعل مبني علي المفعول

الفرح فيها ماضي بابه صبح مقفول مركب في بحر غريق والبحر موجه عالي

مبيفرقش ما بين عزيز ولا غالي خلق وأخرها تراب عايشين في دنيا سراب

واللي كانوا حبايب دلوقتي بقوا أغراب عجبي عليك يا عجب علي أيه بتستعجب

دنيا وفيها العجب هوا اللي مستعجب بحر آسيه وناس مش هي ووشوش عماله بتتلخبط

فين الطيبة فين الحنية أصل الدنيا خلاص بتشطب عايم في بحر الغدر شط الندالة مليان

بقلوب مليها الشر والبر ماله أمان يجي الخسيس منه أما الأصيل غرقان

والقوي في قوته بس علي الغلبان شيطان ضحك ع الكل والذل كان عنوان

نشر الفجور والظلم ما بين بني الإنسان ولما قبضوا التمن الكل باع وخان

واللي عامل حبيبي علي حقيقته بان شط الندم مليان على بر مفيش أمان أمواج حزن وأسى والكل فيه غرقان