تريند مصر.. تسريب #يوم_تلات أحدث أغاني الهضبة عمرو دياب (فيديو)

عودنا الفنان عمر دياب على احتلال التريندات وذلك بكل أغنية جيدة يقدمها يحبها الجمهور العاشق له ولأغانيه، وبالفعل تصدر اليوم الثلاثاء عمر دياب بأغنيته الجديد يوم تلات تريند مصر في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة «تويتر»، كما تصدر محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعد تسريب الأغنية الثالثة #يوم_تلات في ألبومه الجديد «أنا غير».

#يوم_تلات تريند السوشيال ميديا

احتل ترنيد السوشيال ميديا اليوم الفنان عمرو دياب بأغنيته الجديدة #يوم_تلات، بعد سويعات قليلة من تداول الأغنية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وتميزت أغنية يوم تلات بجرأة كلماتها التي أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة جمهور الهضبة الذي أبدى إعجابه بالأغنية الجديدة يوم تلات.

كلمات أغنية يوم تلات

وتعتبر أغنية يوم تلات هي ثالث أغنية للفنان عمرو دياب في ألبومه الجديد (أنا غير)، ونالت الأغنية إعجاب جمهور الهضبة وتقول كلماتها:

“يوم تلات تلات.. بنات ندهونى عالبُساط بَسط.. ياناس عجبونى قاعدة وإنبساط.. غداء وعزمونى فتفتوا الفتافيت.. وفَتنونى شكلها مؤامرة أعشق السمراء ولا أعشق البيضاء أُم الخدود حمراء الحياة حلوة ويا أُم روح حلوة”.

أغنية يوم تلات

كتب كلمات الأغنية تامر حسين وهي من ألحان عزيز الشافعى وتوزيع أسامة الهندي.

عمرو دياب ينشر بوستر أغنية يوم تلات

يذكر أن الفنان عمرو دياب نشر بوستر أغنية يوم تلات، وتم كتابة على صفحته : “زي ما عمرو دياب وعدكم في حفلته، انتظروا أغنيته الجديدة “يوم تلات” اللي هتنزل يوم التلات اللي جاي!”.