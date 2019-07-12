تزوجت من ارمل شقيقتها لتربي اطفالها واسلمت على يده.. ابرز المحطات في حياة اشهر الحموات «ماري منيب»

واحدة من أشهر “حموات” السينما المصرية ولها العديد من الايفيهات التى اشتهرت بها مثل: “أنتي جاية تشتغلي إيه”، و “أنا مدوباهم اتنين”، بالطبع إنها الممثلة الراحلة ماري منيب والتى أصبحت علامة من علامات الفن الجميل، ودورها في فيلم “حماتي ملاك” و”الحموات” وغيرهما، كانوا طريقها إلى النجومية، حتى نحتت اسمها في عالم الفن، وفيما يلي سنعرض لكم مقتطفات عن حياة الراحلة ماري منيب.

نشأتها

الفنانة ماري منيب اسمها بالكامل “ماري سليم حبيب نصر الله”، من مواليد 11 فبراير عام 1905 بالعاصمة السورية دمشق، إلا إنها غادرت سوريا وانتقلت للإقامة في مصر في حى شبرا بمحافظة القاهرة، وهنالك كتشفت حبها للتمثيل وعملت على تنمية موهبتها بنفسها، كما إنها اختلطت وتأثرت بالشعب المصري والذي يعرف عنهم خفة الظل.

بداية مشوارها الفني

لم يدخل دخول الفنانة ماري منيب سهلًا حيث توفى والدها وهى لا تزال في سن الثانية عشر، وعملت على كسب قوتها عن طريق ملاهي روض الفرج، حيث عملت كراقصة بصحبة أختها “أليس”، واشتهرت في هذا المجال وخاصة برقصة “القلل”، وهى رقصة تؤديها الراقصة وهى تحمل “القلل” على رأسها بدلًا من الشمعدانات، إلى أن انضمت “نجيب الريحاني” في عام 1937، واشتركت في المسرح في ثلاثينات القرن العشرين، ومنها كانت انطلاقها في عالم التمثيل فاشتركت في عدد من المسرحيات، منها:”سلفني حماتك” و”الدلوعة” و”حماتي بوليس دولي” و”إلا خمسة” و”لو كنت حليوة” و”العشرة الطيبة” و”30 يوم في السجن”.