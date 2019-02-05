تزوجت 3 مرات وطلبت من زوجها الفنان هدية عيد ميلادها “الطلاق”، الفنانة “سميحة أيوب” في أحدث ظهور لها بعامها ألـ 86

سميحة أيوب عثمان ، ممثلة مصرية قديرة، تبلغ الآن من العمر 86 عاماً، من مواليد حي شبرا بالقاهرة، حصلت على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون في عام 1954، بدأت العمل في المجال الفني منذ 1950 إلى الآن، قدمت خلال مشوارها الفني هذا العديد من الأعمال الفنية والتمثيل من أفلام ومسلسلات، ومن أعمالها (سجين الليل – كدت أهدم – الضوء الشارد – أمهات في بيت الحب – زهرة في الأرض البور – مولد وصاحبه غايب – أوان الورد – سعد اليتيم – ساعة ولد الهدى – لا تطفئ – المتمردة – ضبط وإحضار – مزاج الخير) وغيرهم.

زوج الفنانة “سميحة أيوب” وسبب انفصالهما:

يذكر بأن تزوجت الفنانة “سميحة أيوب” ثلاث مرات، من الكاتب الكبير “سعد الدين وهبة” ولكن زواجهما لم يستمر، وتزوجت من الفنان “محمود مرسي” وأنجبت منه الطبيب “علاء محمود مرسي”، وتزوجت لثالث مرة من الفنان “محسن سرحان” وأنجبت منه “محمود محسن سرحان”.

انفصلت الفنانة سميحة عن محسن سرحان بعد عام ونصف من زواجهما، وصرحت في لقاء تليفزيوني عن السبب وراء الانفصال، وهو غيرته الشديدة عليها، كما أنه منع أهلها من زيارتها، وحين اقتراب موعد ميلادها سألها عن الهدية التي تريدها، فجاء ردها بطلقني، ومع إصرارها حصلت عليه، وقدمت خلال زواجها عمل وحيد (شاطئ الغرام) وكانت حامل في نجلها.

أحدث ظهور للفنانة “سميحة أيوب”:

ظهرت الفنانة بأحدث ظهور لها، وحرصت على الظهور بأناقتها المميزة، بمعرض الفن التشكيلي الذي أفتتح يوم الأحد، للفنان “فاروق حسني”.

وظهرت الفنانة مرهقة قليلاً وحرصت على الجلوس لتستريح، وتم التقاط العديد من الصور لها مع الفنانين، من بينهم (إلهام شاهين – ليلى علوي – أحمد شيحة – بوسي شلبي – لبلبة) وغيرهم من الفنانين.