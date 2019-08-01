تزوجت 5 مرات وأسلم فنان يهودي ليتزوجها ولم يحضر أحد جنازته، ما لا تعرفه عن سهير البابلي

ولدت الفنانة سهير البابلي بمحافظة دمياط، تبلغ الآن من العمر 82 عاماً، تكون من فنانات الزمن الجميل، بدأت العمل بالفن والتمثيل منذ عام 1957، شاركت في الكثير من الأعمال الفنية من سينما ومسرح وتليفزيون، ومن بعض أعمالها الفنية: (انتخبوا الدكتور عبد الباسط – موعد مع الماضي – المرأة المجهولة – صراع مع الحياة – رسالة إلى الله – بكيزة وزغلول – عطية الإرهابية – ريا وسكينة – الدخول بالملابس الرسمية – استقالة عمالة ذرة – لوكاندة المفاجآت) وغيرهم.

عن حياة الفنانة سهير البابلي

تزوجت الفنانة سهير البابلي خمس مرات، زواجها الأول كان من “محمود الناقوري” وأنجبت منه “نيفين” ابنتها الوحيدة، ثم تزوجت من الملحن والمطرب “منير مراد”، كان يهودياً ولكن حبه لسهير البابلي جعله يعلن إسلامه لكي يتزوجها، ولكن بعد سنوات انفصلوا بسبب حبه الشديد لها وغيرته عليها، ثم تزوجت للمرة الثالثة من تاجراً للمجوهرات يدعى “أشرف السرجاني” وقد توفاه الله، وتزوجت بعده من “محمود غنيم” رجل الأعمال، ثم أنهت رحلة زواجها الخامس من الفنان الشهير “أحمد خليل”.

يذكر بأن توفى الفنان والملحن “منير مراد” في عام 1981، وسبب وفاته أزمة قلبية، وتم تشييع الجثمان في جنازة صغيرة جداً ولم تكتب عنها الصحافة في وقتها ولكن بعد فترة من وفاته، والسبب لأن وفاته كانت بعد اغتيال الرئيس الراحل “أنور السادات” فلم يهتم أحد بنبأ وفاته في هذا الوقت، ولم يحضر أحد جنازته من الفنانين ولكن اقتصر الأمر على 2 من أقاربه والثالث كان الحانوتي.