تزوج من كاتبة شهيرة، وتوفى يوم عيد زواجه.. ما لا تعرفه عن الفنان الراحل “أبو بكر عزت”

أبو بكر عزت ، ممثل مصري قدير، من مواليد محافظة الجيزة بحي السيدة زينب بالقاهرة، درس بمدرسة الخديوية الثانوية وقد تخرج منها العديد من الممثلين المصريين، ثم بعد ذلك التحق بكلية الآداب بقسم علم الاجتماع، وأثناء دراسته بكلية الآداب قام بإخراج عدة أعمال مسرحية، وحصل منها على جائزة أفضل ممثل وذلك في عام 1996، من المهرجان السينمائي بالقاهرة، قدم العديد من الأعمال الفنية السينمائية والمسرحية وتليفزيونية مثل: عصفور في القفص – مكان في القلب – الزوجة أول من يعلم – على نار هادئة – 30 يوم في السجن – لك يوم يا بيه – أفواه وأرانب – لصوص خمس نجوم – عريس في أجازة – سنة مع الشغل اللذيذة – الدخول بالملابس الرسمية، وغيرهم الكثير من الأعمال التي قدمها خلال مشواره الفني.

تفاصيل وفاة الفنان “أبو بكر عزت”:

يذكر بأن توفى الفنان أبو بكر بعد إصابته بأزمة قلبية شديدة، أثناء ذهابه لتصوير حلقات مسلسل (ومضى عمري الأول)، ولكنه توفى وهو يبلغ من العمر ثلاثة وسبعون عاماً، أثناء وصولة إلى مستشفى الصفا بالمهندسين.

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تزوج الفنان الراحل أبو بكر عزت من كاتبة مصرية وهي الكاتبة “كوثر هيكل”، وأنجب منها (أمل أبو بكر – سماح أبو بكر)، عاش الفنان واحد وأربعون عاماً مع زوجته الكاتبة حتى توفاه الله، وعاش أجمل قصة حب معها وكانت الذكرى المؤلمة أثناء وفاته في عيد زواجهما، وكان يقول في تلك اليوم (أنا النهارده عريس)، وفي الوقت التي جاءت فيه سيارة الإسعاف لنقله جاء أيضاً بائع الورد بالورد الذي أختاره لزوجته ليهديها إياه في تلك الذكرى.

كما يذكر بأن زوجته عبرت في عدة مناسبات عن حزنها الشديد على زوجها الذي توفاه الله وأختاره يوم زواجهما.