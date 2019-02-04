تسريبات برنامج رامز جلال قصة رعب مرفوضة دينيا

ينتظر الجميع بشغف كبير برنامج رامز جلال والذي يعرض حصريا على قناة ام بي سي مصر كل عام وقد قامت أحد الوكالات العالمية بتسريب فكرة برنامج رامز جلال للعام الحالي 2019 والذي من المنتظر أن يعرض في رمضان المقبل.

فكرة برنامج رامز جلال تثير سخط المتابعين على السوشيال ميديا

بنتي القصة المرعبة التي بني عليها فكرة برنامج رامز جلال على الرعب الحقيقي وهو الموت والدفن في القبر وحساب الملكين، حيث قرر رامز أن يرعب أصدقائة رعب فعلى فيقوم احد المذيعين المشاهير من استضافة الضيف وتقديم مشروب به مخدر لتنويم الضيف ومن ثم يصحوا ليجد نفسه في غرفة ضيقة تشبه القبر ويأتي ملكان لحسابه وطرح الأسئلة عليه.

بعد التسريبات عن الفكرة المرعبه أثير حالة من السخط على شبكات التواصل الاجتماعي فقد قال البعض أن الفكرة تحمل رعب حقيقي وهو خطر على بعض الضيوف ويمكن حدوث مالا يحمد عقباه وآخرون قالو ان الفكرة هي اهانه للدين ولا يصح أن تكون فكرة برنامج لما للموت من حرمة وقدسيه خاصة.

ومن المحتمل أن يقوم رامز بتغيير فكرة البرنامج بعد أن كشفت الفكرة ومعرفة أصدقائة ما يفكر به خاصا وهو لم يشرع في تصوير أولى حلقاته حتى الآن.