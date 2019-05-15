تصريحات غادة عبد الرازق في برنامج مجموعة إنسان

استضاف الإعلامي علي العلياني الفنانة غادة عبد الرازق في برنامجه “مجموعة إنسان” والذي يعرض على شاشة mbc، وتطرق الحوار إلى موقف عبدالرازق من تقديم مشاهد بأعمالها الفنية تحتوي على قبلات ساخنة، وعبرت غادة عن رفضها تقديم مشهداً بقبلات ساخنة، فهي لا تحب التقبيل في التمثيل، والمخرجيين يحترمون ذلك، مؤكدة أن الفنان الحقيقي لا يقبل بالفن التجاري، وجيلها بالفن كان أكثر محافظة من الجيل الذي سبقهم، وقد تمنت أن تعمل مع عمر الشريف وسعاد حسني، ومن خلال موقع كلمة نقدم لكم أهم تصريحات غادة عبدالرازق في برنامج مجموعة إنسان.

تصريحات غادة عبدالرازق في برنامج مجموعة إنسان