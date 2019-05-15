تصريحات غادة عبد الرازق في برنامج مجموعة إنسان

استضاف الإعلامي علي العلياني الفنانة غادة عبد الرازق في برنامجه “مجموعة إنسان” والذي يعرض على شاشة mbc، وتطرق الحوار إلى موقف عبدالرازق من تقديم مشاهد بأعمالها الفنية تحتوي على قبلات ساخنة، وعبرت غادة عن رفضها تقديم مشهداً بقبلات ساخنة، فهي لا تحب التقبيل في التمثيل، والمخرجيين يحترمون ذلك، مؤكدة أن الفنان الحقيقي لا يقبل بالفن التجاري، وجيلها بالفن كان أكثر محافظة من الجيل الذي سبقهم، وقد تمنت أن تعمل مع عمر الشريف وسعاد حسني، ومن خلال موقع كلمة نقدم لكم أهم تصريحات غادة عبدالرازق في برنامج مجموعة إنسان.
تصريحات غادة عبدالرازق في برنامج مجموعة إنسان
- تزوجت وهي في الـ 17 من عمرها، واعتبرت زواجها مغامرة، في ظل رفض أهلها، ولكنها كانت ترى في الزواج حرية لها.
- وقد تزوجت غادة 11 مرة، وليس لديها أي مشكلة في الزواج بشخص أصغر منها وقد فعلتها مرتين.
- تحدثت غادة عن ابنتها روتانا، وأوضحت أنها خليط، ولكنها تحمل ملامح منفردة، متمنية لها حياة زوجية سعيدة وأن لا تمر بحالات الانفصال التي مررت بها.
- أكدت غادة عبدالرازق أنها عاشت في جدة خمس سنوات ولديها أصدقاء كثر هناك، وقد عملت 48 عمرة و أدت فريضة الحج مرتين.
- كما صرحت أنها دخلت الفن بعد انفصالها عن زوجها بسنة، وقد دخلت الفن بأغنية و صوتها سيء جداً، ثم الإعلانات، وقد اكتشفها المخرج محمد عبدالعزيز بعمل من بطولة شيريهان.
- صرحت عبدالرازق أنها دخلت الفن بعد انفصالها عن زوجها بسنة، وقد دخلت الفن بأغنية و صوتها سيء جداً، ثم الإعلانات، وقد اكتشفها المخرج محمد عبدالعزيز بعمل من بطولة شيريهان.
- وفي مجال الرياضة أكدت غادة أن علاقتها بالرياضة فاشلة، موضحة أنها أهلاوية متعصبة جداً و محمد صلاح شرف كل المصريين.
- وقد أكدت عبدالرازق أن مسلسل “عائلة الحج متولي” هي فرصة عمرها و نقطة تحولها، والفنان نور الشريف كان يتعامل معهم كلهم كأنهم نجوم.
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