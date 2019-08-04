تعرف على كافة أسعار وأفلام سينمات مصر في عيد الأضحى 2019 في القاهرة والإسكندرية ومحافظات الجمهورية

أيام قلائل ويهل علينا عيد الأضحى المبارك ومع موسم دخول الأعياد تحرص دور السينما بالقاهرة علي عرض كل ما هو جديد لديها من أفلام سينمائية جديدة تلبي رغبات المشاهدين في أنحاء الجمهورية وعلي مستوي الوطن العربي، ويعرض خلال أيام العيد العديد من الأفلام الجديدة والتي تشهد منافسة قوية فيما بينهما بين العديد من النجوم الشباب علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز بفيلمه الفيل الأزرق الجزء الثاني والجزء الثاني من فليم النجم أحمد عز وهو أولاد رزق 2 بجانب فليم جديد للنجم أحمد حلمي، والنجم تامر حسني، والنجم محمد رمضان، وسوف نعرض لكم في موقع كلمة مواعيد عرض أفلام عيد الأضحى 2019، وكافة تفاصيل حفلات السينمات.

مواعيد عرض أفلام عيد الأضحى 2019

سينما كايرو فيستفال

توجد دور عرض كايرو فيستفال بمول كايرو فيستفال على الطريق الدائري بالتجمع الخامس بجوار أكاديمية الشرطة وعن مواعيد عرض الحفلات بالسينما فهي :

الحفلة الأولى: تبدأ الساعة الـ 10:45 صباحا.

الحفلة الثانية: تكون الساعة الـ 01:15 طهرا.

سعر التذكرة للحفلتين الأولي والثانية 60 جنيه مصري.

الحفلة الثالثة: تبدأ الساعة 04:00 عصرا.

الحفلة الرابعة: تبدأ الساعة 07:00 مساء.

الحفلة الخامسة: تبدأ الساعة 10:00 مساء.

الحفلة السادسة: تبدأ في تمام الساعة 01:00 ليلاً.

سعر التذكرة لباقي الحفلات من الثالثة للحفلة السادسة 90 جنيه مصري.

سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب

أن سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب توجد داخل مول العرب بطريق أكتوبر وعن الحفلات التي تبدأ بالسينما فهي :

الحفلة الأولى : تكون في الساعة الـ 10:30 صباحا.

الحفلة الثانية : تكون في الساعة الـ 01:00 ظهرا.

أسعار التذاكر للحفلة الأولى والثانية 60 جنيه مصري.

الحفلة الثالثة: تكون في الساعة 03:30 عصرا.

الحفلة الرابعة : تكون في الساعة 06:30 مساء.

الحفلة الخامسة : تكون في الساعة 09:30 مساء.

الحفلة السادسة : تكون في الساعة 12:30 ليلاً.

سعر التذكرة للحفلات من الثالثة للسادسة 80 جنيه مصري وهذه الأسعار لا تشمل سعر نظارة الأفلام ثلاثية الأبعاد ولكن لها سعر خاص بها.

سينما صن سيتي

تتوجد السينما داخل مول ” صن سيتي مول” بمنطقة مصر الجديدة وهذه السينما لا تسمح بدخول أطفال أقل من سن 4 سنوات.

مواعيد الحفلات بالسينما هي:

الحفلة الأولى : تكون في الساعة الـ 10:15 صباحا.

الحفلة الثانية: تكون في الساعة الـ 12:45 ظهرا.

وسعر التذكرة للحفلتين هو 50 جنيه مصري.

الحفلة الثالثة: تكون في الساعة 03:45 عصرا.

الحفلة الرابعة : تكون في الساعة 06:45 مساء.

الحفلة الخامسة : تكون في الساعة 09:45 مساء.

الحفلة السادسة : تكون في الساعة 12:45 ليلاً.

أسعار التذاكر للحفلات من الثالثة للحفلة السادسة هو 80 جنيه مصري وهي غير شاملة نظارة أفلام ثلاثي الأبعاد.

سينما جراند الغردقة

وتتوافر السينما بمدينة الغردقة وعن مواعيد عرض الحفلات بها فهي :

الحفلة الأولى : تكون في الساعة الـ 10:15 صباحا.

الحفلة الثانية: تكون في الساعة الـ 01:00 ظهرا.

وسعر التذكرة للحفلتين هو 50 جنيه مصري.

الحفلة الثالثة : تكون في الساعة 03:45 عصرا.

الحفلة الرابعة: تكون في الساعة 06:45 مساء.

الحفلة الخامسة: تكون في الساعة 09:45 مساء.

الحفلة السادسة : تكون في الساعة 12:45 ليلا.

سعر التذاكر لباقي الحفلات من الثالثة للحفلة السادسة هو 75 جنيه مصري.

سينما بلازا (أمريكانا بلازا)

تتوجد السينما داخل مول أمريكانا بلازا بمدينة الشيخ زايد وعن مواعيد عرض الحفلات بها فهي :

الحفلة الأولى : تكون في الساعة الـ 09:45 صباحا.

الحفلة الثانية: تكون في الساعة الـ 12:15 ظهرا.

وأسعار التذاكر للحفلتين هو 50 جنيه.

الحفلة الثالثة : تكون في الساعة 02:45 عصرا.

الحفلة الرابعة : تكون في الساعة 05:15 مساءا.

الحفلة الخامسة : في الساعة 07:45 مساء.

الحفلة السادسة : تكون في الساعة 10:15 ليلاً.

أسعار التذاكر لباقي الحفلات من الثالثة للحفلة السادسة هو 85 جنيه مصري غير شاملة نظارة ثلاثي الأبعاد لأفلام 3d

سينما بلازا MX4D

تتميز سينما بلازا MX4D بانها من أكثر السينمات في عرض وتقديم أحدث الوسائل الخاصة بالعرض السينمائي (MX4D) بالاعتماد علي أجهزة محاكاة للحركة في المقاعد وماكينات مؤثرات تحيط بالمكان بالتزامن مع عرض أحداث الفيلم.

مواعيد الحفلات بالسينما هي :

الحفلة الأولى : تكون في الساعة الـ 10:15 صباحا.

الحفلة الثانية: تكون في الساعة الـ 01:00 ظهرا.

وسعر التذكرة للحفلتين هو 100 جنيه مصري.

الحفلة الثالثة: تكون في الساعة 03:45 عصرا.

الحفلة الرابعة: تكون في الساعة 06:45 مساء.

الحفلة الخامسة : تكون في الساعة 09:45 مساء.

الحفلة السادسة: تكون في الساعة 12:45 ليلاً.

وسعر التذكرة للحفلات من الثالثة للحفلة السادسة هو 180 جنيه مصري.

سينما بوينت MX4D

يعرض علي سينما بوينت حفلات عرض هي :

الحفلة الأولى : تكون في الساعة الـ 09:45 صباحآ.

الحفلة الثانية : تكون في الساعة الـ 12:15 ظهرآ.

سعر التذكرة للحفلتين هو 100 جنيه مصري.

الحفلة الثالثة : تكون في الساعة 02:45 عصرآ.

الحفلة الرابعة: تكون في الساعة 05:15 مساء.

الحفلة الخامسة : تكون في الساعة 07:45 مساء.

الحفلة السادسة: تكون في الساعة 10:15 ليلاً.

وسعر التذكرة لباقي الحفلات من الحفلة الثالثة للحفلة السادسة 180 جنيه مصري.

سينما كوزموس

تقع سينما كوزموس في 12 شارع عماد الدين بمنطقة وسط البلد بالقاهرة وعن الحفلات المعروضة بها فهي :

الحفلة الأولى: تكون في الساعة الـ 10:30 صباحآ.

الحفلة الثانية : تكون في الساعة الـ 01:00 ظهرآ.

وسعر التذكرة للحفلتين هو 35 جنيه مصري.

الحفلة الثالثة : تكون في الساعة 03:30 عصرآ.

الحفلة الرابعة : تكون في الساعة 06:30 مساء.

الحفلة الخامسة : تكون في الساعة 09:30 مساء.

الحفلة السادسة : تكون في الساعة 12:30 ليلاً.

وأسعار التذاكر لباقي الحفلات من الثالثة للحفلة السادسة هو 40 جنيه مصري.

سينما ستراند الإسكندرية

تقع السينما في ميدان سعد زغلول بمحطة الرمل في الإسكندرية وهي سينما صيفي ومواعيد الحفلات بها هي :

الحفلة الأولى : تكون في الساعة الـ 07:00 مساءً.

الحفلة الثانية : تكون في الساعة الـ 10:00 مساءً.

الحفلة الثالثة : تكون في الساعة 12:00 مساءً.

سعر التذكرة للحفلات هي 20 جنيه مصري.

سينما ليدو

تقع سينما ليدو في شارع عماد الدين بمنطقة وسط البلد بالقاهرة وتتميز هذه السينما بوضع خصم للطلبة والمجموعات في الحفلات الصباحية لتصل قيمتة الحفلة 10 جنيهات.

مواعيد عرض الحفلات هي :

الحفلة الأولى : تكون في الساعة الـ 10:00 صباحا.

الحفلة الثانية : تكون في الساعة الـ 01:00 ظهرا.

وسعر التذكرة للحفلتين هي 20 جنيه مصري.

الحفلة الثالثة : تكون في الساعة 03:30 عصرا.

الحفلة الرابعة : تكون في الساعة 06:30 مساء.

الحفلة الخامسة : تكون في الساعة 09:30 مساء.

الحفلة السادسة : تكون في الساعة 12:30 ليلاً.

وسعر التذاكر لباقي الحفلات من الثالثة للحفلة السادسة هي 25 جنيه مصري.

سينما نايل سيتي

تقع السينما في أبراج نايل سيتي، على كورنيش النيل ويتوافر بها بلكون ومواعيد عرض الحفلات بها هي :

الحفلة الأولى : تكون في الساعة الـ 10:30 صباحآ.

الحفلة الثانية في الساعة الـ 12:30 ظهرآ.

سعر التذكرة للحفلتين تبلغ 50 جنيه.

الحفلة الثالثة : تكون في الساعة 03:30 عصرآ.

الحفلة الرابعة : تكون في الساعة 06:30 مساء.

الحفلة الخامسة : تكون في الساعة 09:30 مساء.

الحفلة السادسة : تكون في الساعة 12:30 ليلاً.

وأسعار التذاكر لباقي الحفلات من الحفلة الثالثة للحفلة السادسة تصل إلي 70 جنيه مصري، وهذه الأسعار لا تشمل سعر نظارة ثلاثي الأبعاد للأفلام الــ 3d

سينما سيتي ستارز

تقع السينما داخل مول سيتي ستارز (الدور الخامس) بمدينة نصر في القاهرة ومواعيد الحفلات بالسينما هي :

الحفلة الأولى : تكون في الساعة الـ 10:00 صباحا.

الحفلة الثانية : تكون في الساعة الـ 12:45 ظهرا.

سعر التذكرة للحفلتين 50 جنيه مصري.

الحفلة الثالثة : تكون في الساعة 03:45 عصرا.

الحفلة الرابعة : تكون في الساعة 06:45 مساء.

الحفلة الخامسة : تكون في الساعة 09:45 مساء.

الحفلة السادسة : تكون في الساعة 12:45 ليلاً.

وأسعار التذاكر لباقي الحفلات من الثالثة للسادسة تصل إلي 80 جنيه مصري.

سينما مترو القاهرة

تقع في شارع طلعت حرب بمنطقة وسط البلد في القاهرة ومواعيد الحفلات بها هي :

الحفلة الأولى : تكون في الساعة الـ 10:30 صباحا.

الحفلة الثانية : تكون في الساعة الـ 12:45 ظهرا.

وأسعار التذاكر للحفلتين هي 40 جنيه مصري.

الحفلة الثالثة : تكون في الساعة 03:30 عصرا.

الحفلة الرابعة : تكون في الساعة 06:30 مساء.

الحفلة الخامسة : تكون في الساعة 09:30 مساء.

الحفلة السادسة : تكون في الساعة 12:30 ليلاً.

وأسعار التذاكر لباقي الحفلات تصل إلي 50 جنيه مصري.

سينما مترو الإسكندرية

تعرض السينما حفلاتها في مواعيد محددة هي :

الحفلة الأولى : تكون في الساعة الـ 10:30 صباحا.

الحفلة الثانية : تكون في الساعة الـ 12:30 ظهرا.

أسعار التذاكر للحفلتين 40 جنيه مصري.

الحفلة الثالثة : تكون في الساعة 03:30 عصرآ.

الحفلة الرابعة : تكون في الساعة 06:30 مساء.

الحفلة الخامسة : تكون في الساعة 09:30 مساء.

الحفلة السادسة : تكون في الساعة 12:30 ليلاً.

وتصل أسعار التذاكر لباقي الحفلات 60 جنيه مصري غير شاملة سعر نظارة الأفلام ثلاثي الابعاد 3 d

سينما جالكسي

تقع سينما جالاكسي في شارع عبد العزيز أبو السعود بمنطقة المنيل بالجيزة ومواعيد الحفلات بالسينما هي :

الحفلة الأولى : تكون في الساعة الـ 10:00 صباحا.

الحفلة الثانية : تكون في الساعة الـ 01:00 ظهرا.

أسعار التذاكر للحفلتين هو 40 جنيه مصري.

الحفلة الثالثة : تكون في الساعة 03:30 عصرا.

الحفلة الرابعة : تكون في الساعة 06:30 مساء.

الحفلة الخامسة : تكون في الساعة 09:30 مساء.

الحفلة السادسة : تكون في الساعة 12:30 ليلاً.

ويصل سعر التذاكر لباقي الحفلات 70 جنيه مصري وهي غير شاملة سعر سعر نظارة الأفلام ثلاثي الأبعاد 3 d

سينما داندي مول

يقع مكان السينما في كارفور الكيلو 28 بطريق مصر/الإسكندرية الصحراوي ومواعيد عرض الحفلات بها هي :

الحفلة الأولى : تكون في الساعة الـ 10:30 صباحا.

الحفلة الثانية : تكون في الساعة الـ 12:30 ظهرا.

وسعر التذكرة للحفلتين هو 50 جنيه مصري.

الحفلة الثالثة : تكون في الساعة 03:30 عصرا.

الحفلة الرابعة : تكون في الساعة 06:30 مساء.

الحفلة الخامسة : تكون في الساعة 09:30 مساء.

الحفلة السادسة : تكون في الساعة 12:30 ليلاً.

وتصل أسعار التذاكر إلي 60 جنيه مصري لباقي الحفلات وهي غير شاملة سعر سعر نظارة الأفلام ثلاثي الأبعاد 3 d

سينما أوديون

تقع سينما أوديون في 4 شارع عبد السعيد حميد المتفرع من شارع طلعت حرب بمنطقة وسط البلد في القاهرة ومواعيد الحفلات للسينما هي :

الحفلة الأولى : تكون في تمام الساعة الـ 10:30 صباحا.

الحفلة الثانية : تكون في تمام الساعة الـ 01:00 ظهرا.

وأسعار التذاكر للحفلتين هو 30 جنيه مصري.

الحفلة الثالثة : تكون في تمام الساعة 03:30 عصرا.

الحفلة الرابعة : تكون في تمام الساعة 06:30 مساء.

الحفلة الخامسة : تكون في تمام الساعة 09:30 مساء.

الحفلة السادسة : تكون في تمام الساعة 12:30 ليلاً.

وأسعار التذاكر لباقي الحفلات هو 50 جنيه وهي غير شاملة سعر سعر نظارة الأفلام ثلاثي الأبعاد 3 d

سينما الهرم

توجد السينما بشارع الهرم ومواعيد الحفلات بها هي :

الحفلة الأولى : تكون في تمام الساعة الـ 10:30 صباحا.

الحفلة الثانية : تكون في تمام الساعة الـ 01:00 ظهرا.

الحفلة الثالثة : تكون في تمام الساعة 03:30 عصرا.

الحفلة الرابعة : تكون في تمام الساعة 06:30 مساء.

الحفلة الخامسة : تكون في تمام الساعة 09:30 مساء.

الحفلة السادسة : تكون في تمام الساعة 12:30 ليلاً.

سينما مرسيليا (الإسكندرية)

ومواعيد الحفلات بالسينما هي :

الحفلة الأولى: تكون في تمام الساعة الـ 11:00 صباحا.

الحفلة الثانية : تكون في تمام الساعة الـ 01:45 ظهرا.

وسعر التذكرة للحفلتين هو 40 جنيه.

الحفلة الثالثة : تكون في تمام الساعة 04:30 عصرا.

الحفلة الرابعة : تكون في تمام الساعة 07:45 مساء.

الحفلة الخامسة : تكون في تمام الساعة 10:00 مساء.

الحفلة السادسة : تكون في تمام الساعة 12:45 ليلاً.

وأسعار التذاكر لباقي الحفلات هو 60 جنيه مصري.

سينما دنيا (بنها)

ومواعيد الحفلات بالسينما هي :

الحفلة الأولى : تكون في تمام الساعة الـ 10:30 صباحا.

الحفلة الثانية: تكون في تمام الساعة الـ 01:00 ظهرا.

الحفلة الثالثة : تكون في تمام الساعة 03:30 عصر.

الحفلة الرابعة : تكون في تمام الساعة 06:00 مساء.

الحفلة الخامسة : تكون في تمام الساعة 09:00 مساء.

الحفلة السادسة : تكون في تمام الساعة 12:00 ليلاً.

وأسعار التذاكر تصل إلي 35 جنيه مصري.

سينما سينشري (السويس)

وتعرض الحفلات في المواعيد الآتية:

الحفلة الأولى : تكون في تمام الساعة الـ 10:00 صباحا.

الحفلة الثانية : تكون في تمام الساعة الـ 01:00 ظهرا.

وأسعار التذاكر للحفلتين هي 30 جنيه.

الحفلة الثالثة : تكون في تمام الساعة 04:40 عصرا.

الحفلة الرابعة : تكون في تمام الساعة 06:00 مساء.

الحفلة الخامسة : تكون في تمام الساعة 11:00 مساء.

وأسعار التذاكر لباقي الحفلات هي 40 جنيه مصري.