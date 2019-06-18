تعرف على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان غازي على قناة تي آر تي التركية

بعد انتهاء أخر حلقات الجزء الماضي من المسلسل التركي الشهير “قيامة أرطغرل” ينتظر عشاق الدرامي التركية في مختلف الأنحاء موعد عرض مسلسل قيامة عثمان غازي الذي يسير على خطى “أرطغرل”، موعد عرض أولى حلقات مسلسل قيامة عثمان، حيث يعد مسلسل “قيامة أرطغرل” من أكثر المسلسلات التركية التي حازت على انتشار واسع بين مختلف الدول حتى وصل إلى 65 دولة على الأقل من مختلف الأنحاء، وناقش مسلسل أرطغرل حقبة تاريخية في حياة الدولة العثمانية وتاريخ تأسيسي الدولة، وتدور أحداث المسلسل في القرن الـ 13 الميلادي، على أن يكمل عثمان بن أرطغرل المسيرة بعد أبيه.

عثمان غازي يسير على خطى “أرطغرل”

سوف يقوم مسلسل “قيامة عثمان” بتكملة مسلسل “قيامة أرطغرل” الذي انتهت أخر حلقات الجزء الخامس من المسلسل في الفترة الماضية وقد تم التنويه خلال الحلقة الأخيرة من الجزء الماضي عن بدء الموسم الجديد من المسلسل والذي سيشهد حقبة تاريخية جديدة مليئة بالأحداث حيث يتم تأسيس الإمبراطولية العثمانية بشكل جديد، وسوف يشارك في المسلسل باقة جديدة من أشهر الأبطال الأتراك ذي الشهرة الواسعة بين متابعي الدراما التركية في مصر وتركيا وجميع الوطن العربي، على أن يقوم ببطولة مسلسل “قيامة عثمان” النجم التركي بوراك أوزجيفت الذي شارك في العديد من الأعمال الدرامية التركية واستطاع تكون قاعدة جماهيرية خاصة به.

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل قيامة عثمان غازي

لا يزال البحث مستمر عن موعد عرض الحلقة الأولى من الموسم الجديد ولم يتم الإعلان حتى الآن عن الموعد الرسمي للحلقة الأولى، وهناك بعض الأنباء عن أولى حلقات مسلسل قيامة عثمان غازي في مطلع شهر نوفمبر المقبل وقابلتها بعد الأنباء التي توضح أن المسلسل سيعرض في شهر سبتمبر أو أكتوبر بحد أقصى، اما توقيت العرض فهو فى الأغلب فى نفس توقيت عرض مسلسل ارطغرل فى الثامنة مساء ولكن شوف ننتظر عرض خريطة برامج مسلسلات قناة TRT1 التركية ونحن في انتظار بيان رسمي يوضح موعد الانطلاق وسوف نتابع معكم فور ظهور جديد بخصوص موعد عرض الحلقة الأولى فتابعونا..