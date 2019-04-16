تعرف علي قصة الفنانة المكافحة إنجي أفلاطون التي سجنها عبد الناصر ويحتفل بذكرها جوجل اليوم

إنجي أفلاطون ، هي فنانة تشكيلية ولدت في مصر عام 1924 يوم السادس عشر من أبريل ، وتعتبر إنجي من الفنانات صاحبة الريادة في الفن التشكيلي في مصر والوطن العربي ، نشأت الفنانة في عائلة أرستقراطية وذلك لأنه أحدي جدودها كان وزيراَ في عهد الخديوي إسماعيل ، وجاء لقب أفلاطون لعائلة إنجي من محمد علي باشا الذي أطلقه علي جدها الوزير .

قصة حياة الفنانة إنجي أفلاطون

تلقت الفنانة إنجي تعليمها في أحدي المدارس الفرنسية الشهيرة بمصر ثم التحقت بكلية الفنون بالقاهرة ، بدأت الفنانة مشوارها الفني مع جماعة تلقب ب الفن والحرية وكانت تلك الجماعة متوافقها لميولها حيث أنها كانت تحب حرية التعبير في فنونها ، وكانت بداية أعمالها لوحات : الوحش الطائر ، الحديقة السوداء ، انتقام الشجرة ، وكان فنها ينتمي للسيريالية والذي كان يتم التعبير عنه بطريقة روائيه .

لم تتأثر نشأة الفنانة إنجي أرستقراطية بها ، حيث أنها كانت تميل للأفكار اليسارية مما جعلها تلتحق بأحدي الجماعات الشيوعية ، في بداية سن العشرينيات من عمرها والذي أسفرت عن سجنها لمدة 4 سنوات كاملة .

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