تفاصيل حبس الفنانة سما المصري 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

أصدرت الدائرة الأولى اليوم السبت بـ محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامى منصور، قرارها بمعاقبة سامية أحمد عطية عبد الرحمن الشهيرة بـ سما المصرى، بالحبس لمدة ثلاثة سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ، وذلك لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور ووضعها تحت المراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات.

حبس سما المصري 3 سنوات

اتهمت النيابة العامة سما المصري، الإعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري والتحريض على الفسق والفجور، من خلال بثها لمجموعة من الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ويوتيوب خادشة بذلك للحياء من خلال قناتها التي بها العديد من الفيديوهات المخالفة للقيم المصرية والتي تثير غضب المواطنين.

ويذكر أنه في بداية القبض على سما المصري بدأت بتقديم بلاغا للنائب العام من المستشار شعبان سعيد المحامي بالنقض، بصفته وكيلا عن الاعلامية ريهام سعيد”، ضد سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها “سما المصرى”، بسبب تحريضها على الفسق والفجور.

انهيار سما المصري بعد سماع الحكم

بعد النطق بالحكم انهارت سما المصري بالبكاء،ورددت “أنا مظلومة ومعملتش حاجة حسبي الله ونعم الوكيل”في الذي تسبب ليه في هذا ومن جانب محامي المتهمة أشرف ناجي أوضح من خلال تصريحاته عقب النطق بالحكم أنه سوف يقدم طلب بالاستئناف على الحكم الصادر ضد موكلته من قبل المحكمة الاقتصادية بعد الإطلاع على حيثيات الحكم، كما وعد بمطالبة المحكمة بتخفيف الحكم الصادر ضدها.