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تفاصيل عرض مسلسل الميراث الحلقة 122 على mbc1

بواسطة مصطفى عبده
تفاصيل عرض مسلسل الميراث الحلقة 122 على mbc1 تفاصيل عرض مسلسل الميراث الحلقة 122 على mbc1

عرض أمس الحلقة 121 من مسلسل الميراث السعودي، الذي يحظى بمتابعة جماهيرية على مستوى المملكة ودول الخليج العربي، الميراث يناقش قضية شائكة ومنتشرة في المجتمع العربي ألا وهي مشكلة النزاع على الميراث، والفتن التي تدس داخل الأشخاص من أجل الفوز بأكبر نصيب من ميراث الأب، ويضم الميراث فريق عمل وإنتاج وإخراج ضخم، نتابع في هذه المقالة من موقع كلمة دوت أورج تفاصيل مسلسل الميراث الحلقة 122.

1 أخر أخبار مسلسل الميراث السعودي
2 تفاصيل عرض مسلسل الميراث الحلقة 122

أخر أخبار مسلسل الميراث السعودي

في لقاء صحفي أكدت الفنانة سماح زيدان أحد أبطال مسلسل الميراث، أن تصوير المسلسل لن يتوقف إنما مستمر حتى الحلقة 500، بعد أن تم تعديل الخطة من 250 إلى 500 حلقة، وأوضحت زيدان أنه برغم الأزمات التي طرأت على العمل في ظل ظروف وباء كورونا المستجد من سفر بعد فناني العمل وعدم قدرتهم على العودة إلى أن المسلسل مستمر ولن يتوقف.

تفاصيل عرض مسلسل الميراث الحلقة 122

تعرض الحلقة 122 من مسلسل الميراث اليوم الأثنين الموافق 17 أغسطس 2020 عبر شاشة قناة إم بي سي 1، في المواعيد التالية:

  • عرض أول 12:31 صباحًا.
  • الإعادة الأول 06:20 صباحاً.
  • الإعادة الثانية 12:00 مساءً.

يذاع المسلسل يومياً من الأحد إلى الخميس على mbc وتكون الحلقات متوفرة أيضاً عبر تطبيق شاهد vip التابع لشبكة mbc، ومن أبطال مسلسل الميراث هند محمد، نور حسين، ورانا الشافعي، وبندر الخضير، تركي الكريديس، وعهود السامر، عبدالعزيز السكيرين، ومريم الغامدي.

مصطفى عبده

مصطفى عبده , 20 سنة من محافظة الاسكندرية، أعمل كمحرر لدى موقع نجوم مصرية، وموقع كلمة دوت أورج، طالب بكلية الاداب قسم تاريخ بجامعة الاسكندرية ، محب للقراءة والتدوين، مهتم بكرة القدم والاحداث الرياضية بصفة عامة، ومتابعة اخبار الاقتصاد واسعار العملات.

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