تفاصيل مسلسل البرنس حلقة 28.. خيانة “فدوى” لـ “فتحي” تكشفها “نجية”

دارت أحداث الحلقة 28 من البرنس، والذي يتم عرضة عبر القنوات dmc، وdmc دراما، حول مشهد لـ “نجية” أم “فتحي”، حيث اكتشفت خيانة زوجة ” فتحي” وهي “فدوى” عندما رأتها في أحضان أخوه “ياسر”، وقامت بجذبها إلى إحدى غرف البيت، ووجهت لها تهمة خيانة ابنها “فتحي”، غير أن “فدوى” لم تحرك ساكنا وقامت بتكذيب حماتها وهددتها أنها تستطيع التخلص منها بطرفة عين.

مسلسل البرنس حلقة 28

دارت أحداث مسلسل البرنس 28 حول أسرة “البرنس، ” ورضوان البرنس” الذى يمثل دوره الفنان الصاعد محمد رمضان ويقوم بالعمل في ورشة أبوه، حيث يعمل سمكري، كما أنه متكفل بأفراد أسرته بعد موت والده، وتدور أحداث مسلسل البرنس الحلقة الثامنة والعشرون حول المشاكل التي يواجهها “رضوان” مع إخوته السته وهم “عبد المحسن” ويقوم بأداء دوره الفنان إدوارد، ويجسد الفنان أحمد زاهر دور “فتحي”، وقام الفنان محمد علاء بأداء دور “ياسر”، “ونورا” ريم سامي” وقام بدور “عادل” الفنان أحمد داش بالإضافة إلى دور” رأفت” للفنان أحمد فهيم.

البرنس الحلقة الثامنة والعشرون

جدير بالذكر أن هذا العمل الدرامي “البرنس” يذاع عبر قناتي dmc و dmc دراما، وقام “محمد سامى” بالتأليف والإخراج، وقامت كوكبة من ألمع نجوم الدراما بأداء مسلسل البرنس، ولقي هذا المسلسل الذي يتم عرضه هذا العام رمضان 2020 نجاحا كبيرا من جانب عشاق الدراما في مصر والوطن العربي.