لحظة بلحظة تفاصيل مسلسل الميراث الحلقة 107 عبر mbc1

يعرض اليوم مسلسل الميراث الحلقة 7 وهي حلقة نهاية الأسبوع الحالي، حيث يعرض المسلسل يومياً من الأحد إلى الخميس عبر قناة mbc1، الميراث هو مسلسل سعودي تدور أحداثه بعد وفاة عبد المحسن الذي ترك وصية الميراث خلفه، في بيئة غير صحية فتظهر المعادن الحقيقة لأفراد العائلة، وذاع صيت مسلسل الميراث في الوطن العربي أجمع وحقق نسب مشاهدة عالية، وأصبح يتجمع أفراد الأسر من أجل مشاهدة حلقات المسلسل الذي أعلن صناعه امتداده لمدة عام كامل.

توقيت عرض مسلسل الميراث الحلقة 107

مسلسل الميراث يعرض حصرياً عبر شاشة إم بي سي الأولى يومياً من الأحد إلى الخميس، كما يذاع المسلسل عبر تطبيق شاهد vip الذي تمتلكه mbc من السبت إلى الأربعاء، وهذه هي مواعيد عرض المسلسل:

عرض أول 12:31 صباحًا.

الإعادة الأول 06:20 صباحاً.

الإعادة الثانية 12:00 مساءً.

أبطال مسلسل الميراث السعودي

الميراث يضم قائمة من الممثلين الشباب والخبرة، على رأسهم هند محمد التي تؤدي دور جويرية، والنجمة نور حسين في دور غادة، بجانب تركي الكريديس، وعهود السامر، عبدالعزيز السكيرين، ومريم الغامدي، ورانا الشافعي، وبندر الخضير، كما يضم المسلسل الذي هو من إنتاج أم بي سي ستوديوز، وشركة الصدف للإنتاج الصوتي والمرئي المحدودة، والمنتج حسن عيسري، عدة مخرجين كعادة الدراما السعودية وهم تامر بسيوني، وعبدالله الجنيبي، وفؤاد سليمان.

أحداث مسلسل الميراث الحلقة 107

بدر يتخوف من التعرض لمشاكل بعد حديثه مع منصور، وهبة تغلق على نفسها المنزل، وحاولت خديجة معرفة السبب الذي أدى ودفع سحر لاتخاذ قرارها بالعودة لمصر، كما قام إبراهيم بطلب يد حور، وتحدث جويرية مع بنتها في هذا الموضوع وأخبرتها بموافقتها ودعمها لسعادة ابنتها، ولكن جورية التي يجمعها سر مع إبراهيم تنصحه بجعل بنتها حور تكره وأن يبتعد عنها.